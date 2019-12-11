Путин в среду проведет встречи с Кудриным и Жириновским

"Сегодня же у Путина будет на докладе глава Счетной палаты Кудрин... и сегодня же Путин встретиться с Владимиром Вольфовичем Жириновским по случаю 30-летия ЛДПР. Сегодня же вечером мы ожидаем международный телефонный разговор главы государства, мы дадим вам соответствующее сообщение", - заявил Песков журналистам в среду.