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Путин в среду проведет встречи с Кудриным и Жириновским
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РИА Новости

Путин в среду проведет встречи с Кудриным и Жириновским

12:51 11.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречи с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, также в конце дня у него состоится международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что на этот день у президента запланированы также совещание с членами правительства, заседание оргкомитета "Победа" и торжественный прием по случаю Дня Героев Отечества в Кремле.
Дмитрий Песков
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"Сегодня же у Путина будет на докладе глава Счетной палаты Кудрин... и сегодня же Путин встретиться с Владимиром Вольфовичем Жириновским по случаю 30-летия ЛДПР. Сегодня же вечером мы ожидаем международный телефонный разговор главы государства, мы дадим вам соответствующее сообщение", - заявил Песков журналистам в среду.
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Алексей КудринВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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