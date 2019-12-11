Путин в среду проведет встречи с Кудриным и Жириновским

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречи с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, также в конце дня у него состоится международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что на этот день у президента запланированы также совещание с членами правительства, заседание оргкомитета "Победа" и торжественный прием по случаю Дня Героев Отечества в Кремле.
"Сегодня же у Путина будет на докладе глава Счетной палаты Кудрин... и сегодня же Путин встретиться с Владимиром Вольфовичем Жириновским по случаю 30-летия ЛДПР. Сегодня же вечером мы ожидаем международный телефонный разговор главы государства, мы дадим вам соответствующее сообщение", - заявил Песков журналистам в среду.