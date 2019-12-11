Путин и Эрдоган могут обсудить саммит по Сирии в Турции

НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Президенты России и Турции Президенты России и Турции Владимир Путин Тайип Эрдоган могут обсудить намеченный на февраль саммит по Сирии в Стамбуле на встрече в январе, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

"Я думаю, что этот вопрос может быть будет рассмотрен в ходе визита нашего президента в Турцию в начале января, 8 числа. Я думаю, господин Эрдоган, наверное, поднимет этот вопрос", - сказал он.

Ранее турецкий лидер заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.

Лаврентьев ранее заявил, что Россия не получала приглашение на саммит, но без нее он будет непродуктивным.