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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T12:38+0300
https://ria.ru/20191211/1562251871.html
Путин и Эрдоган могут обсудить саммит по Сирии в Турции
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РИА Новости

Путин и Эрдоган могут обсудить саммит по Сирии в Турции

12:38 11.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить намеченный на февраль саммит по Сирии в Стамбуле на встрече в январе, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Я думаю, что этот вопрос может быть будет рассмотрен в ходе визита нашего президента в Турцию в начале января, 8 числа. Я думаю, господин Эрдоган, наверное, поднимет этот вопрос", - сказал он.
Ранее турецкий лидер заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.
Лаврентьев ранее заявил, что Россия не получала приглашение на саммит, но без нее он будет непродуктивным.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Нур-Султан
Вчера, 10:47Война в Сирии
Следующая встреча в "астанинском" формате по Сирии состоится в марте
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Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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