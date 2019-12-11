Песков счел неуместными разговоры о победителях "нормандской" встречи

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что неуместно говорить, кто стал победителем саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), поскольку все его участники преследовали одну цель - восстановить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что якобы в ходе саммита в "нормандском формате" канцлер германии Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина победителем.
"Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель - это возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - сказал он в среду журналистам.
По словам Пескова, определенные важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо большее предстоит сделать.