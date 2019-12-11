Песков счел неуместными разговоры о победителях "нормандской" встречи

"Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель - это возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - сказал он в среду журналистам.