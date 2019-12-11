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Песков счел неуместными разговоры о победителях "нормандской" встречи
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РИА Новости

Песков счел неуместными разговоры о победителях "нормандской" встречи

12:33 11.12.2019 (обновлено: 14:06 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что неуместно говорить, кто стал победителем саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), поскольку все его участники преследовали одну цель - восстановить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что якобы в ходе саммита в "нормандском формате" канцлер германии Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина победителем.
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"Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель - это возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - сказал он в среду журналистам.
По словам Пескова, определенные важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо большее предстоит сделать.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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Ангела МеркельВладимир Путин"Нормандский" саммит в ПарижеДмитрий ПесковГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
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