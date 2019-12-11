Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Турции

НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле в феврале, без нее встреча будет непродуктивной, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев

"Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, получала ли Москва официальную информацию или приглашение на саммит.

"Я думаю, что Россия в любом случае должна присутствовать при обсуждении любых вопросов, касающихся прежде всего сирийского урегулирования, потому что Россия это ключевой игрок на сирийском поле, имеет хорошие отношения с сирийским правительством", - отметил Лаврентьев.

"Без российского участия это было бы не совсем продуктивно. Не совсем правильно ожидать какого-то позитивного результата от такой конференции", - подчеркнул он.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.