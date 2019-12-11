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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T12:24+0300
https://ria.ru/20191211/1562250545.html
Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Турции
https://cdn24.img.ria.ru/images/151367/13/1513671334_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4a73813aecfb9c6f4fe184a337f66404.jpg
РИА Новости

Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Турции

12:17 11.12.2019 (обновлено: 12:24 11.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле в феврале, без нее встреча будет непродуктивной, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, получала ли Москва официальную информацию или приглашение на саммит.
"Я думаю, что Россия в любом случае должна присутствовать при обсуждении любых вопросов, касающихся прежде всего сирийского урегулирования, потому что Россия это ключевой игрок на сирийском поле, имеет хорошие отношения с сирийским правительством", - отметил Лаврентьев.
"Без российского участия это было бы не совсем продуктивно. Не совсем правильно ожидать какого-то позитивного результата от такой конференции", - подчеркнул он.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Нур-Султан
Вчера, 10:47Война в Сирии
Следующая встреча в "астанинском" формате по Сирии состоится в марте
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