Ульяновский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным днем

САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал работодателей региона сделать 31 декабря выходным днем.

"Сегодня на совете по промышленной политике призвал руководителей предприятий сделать 31 декабря выходным днем. Последний день года, безусловно, людям хочется провести дома в приятных хлопотах рядом с родными и близкими. Прошу присоединиться к этой инициативе всех работодателей Ульяновской области", - написал Морозов на своей странице в Facebook.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.

Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.