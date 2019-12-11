Власти Ленобласти усилили контроль над земельным законодательством

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2019 году увеличили на 32% количество проверок соблюдения требований земельного законодательства в регионе, сообщил в ходе совещания по вопросам противодействия нарушениям земельного законодательства глава региона . Власти Ленинградской области в 2019 году увеличили на 32% количество проверок соблюдения требований земельного законодательства в регионе, сообщил в ходе совещания по вопросам противодействия нарушениям земельного законодательства глава региона Александр Дрозденко

По его словам, в 2019 году было запланировано 2936 проверок муниципального земельного контроля (на 714 больше, чем в 2018 году). К 1 декабря проведено 2403 проверки (81% от количества запланированных). Наибольшее количество проверок осуществлено в Лужском (377), Кингисеппском (240), Волховском (204) районах. По результатам проверок органами местного самоуправления региона в органы государственного земельного надзора направлено 1283 акта проверки для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, составлено 797 протоколов об административных правонарушениях.

"В работе большинства районных администраций Ленинградской области отмечается положительная динамика по осуществлению муниципального земельного контроля", — подчеркнул губернатор Ленинградской области.

Он отметил, что область развивается, и с каждым годом земля всё более востребована новыми фермерскими предприятиями, инвесторами в сельское хозяйство и промышленность. И в такой ситуации земельный контроль — это один из путей мотивировать собственников к использованию территорий по назначению.

Глава региона также отметил положительный эффект перевода полномочий по земельному контролю от муниципальных образований первого уровня на районный и областной уровень.