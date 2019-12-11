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Ленинградская область
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Власти Ленобласти усилили контроль над земельным законодательством
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РИА Новости

Власти Ленобласти усилили контроль над земельным законодательством

12:04 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2019 году увеличили на 32% количество проверок соблюдения требований земельного законодательства в регионе, сообщил в ходе совещания по вопросам противодействия нарушениям земельного законодательства глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, в 2019 году было запланировано 2936 проверок муниципального земельного контроля (на 714 больше, чем в 2018 году). К 1 декабря проведено 2403 проверки (81% от количества запланированных). Наибольшее количество проверок осуществлено в Лужском (377), Кингисеппском (240), Волховском (204) районах. По результатам проверок органами местного самоуправления региона в органы государственного земельного надзора направлено 1283 акта проверки для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, составлено 797 протоколов об административных правонарушениях.
"В работе большинства районных администраций Ленинградской области отмечается положительная динамика по осуществлению муниципального земельного контроля", — подчеркнул губернатор Ленинградской области.
Он отметил, что область развивается, и с каждым годом земля всё более востребована новыми фермерскими предприятиями, инвесторами в сельское хозяйство и промышленность. И в такой ситуации земельный контроль — это один из путей мотивировать собственников к использованию территорий по назначению.
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Глава региона также отметил положительный эффект перевода полномочий по земельному контролю от муниципальных образований первого уровня на районный и областной уровень.
"Нам необходимо вернуться к изменению областного законодательства по передаче части полномочий на уровень субъекта федерации. Проще и эффективнее проводить проверки района, чем каждого муниципального образования. И необходимо предусмотреть легитимные меры воздействия на нерадивых собственников, чтобы была реальная возможность через суд возвращать землю в оборот, использовать по назначению", — подчеркнул Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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