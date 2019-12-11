В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

Информация о ЧП поступила в 11:58 (9:58 мск). Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, через несколько часов его удалось локализовать.

Известно об одном пострадавшем. Есть угроза обрушения кровли ангара.

С огнем борются почти 70 человек и 16 единиц техники. Также с началом взрывов пришлось задействовать пожарный поезд.