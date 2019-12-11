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В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
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РИА Новости

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

12:04 11.12.2019 (обновлено: 17:44 11.12.2019)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Информация о ЧП поступила в 11:58 (9:58 мск). Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, через несколько часов его удалось локализовать.
Известно об одном пострадавшем. Есть угроза обрушения кровли ангара.
С огнем борются почти 70 человек и 16 единиц техники. Также с началом взрывов пришлось задействовать пожарный поезд.
По предварительной информации, горит разлитая краска.
На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
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Пожар на лакокрасочном заводе в ЕкатеринбургеМЧС РФЕкатеринбургПроисшествия
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