В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод

Информация о пожаре поступила в 11:58 (9:58 мск). Сейчас площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, есть угроза обрушения кровли ангара. Кроме того, в ведомстве опасаются, что огонь может перекинуться на соседние здания. С ним борются почти 70 человек и 16 единиц техники.