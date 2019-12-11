В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге горит Уральский завод лакокрасочных изделий, пострадал один человек, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Информация о пожаре поступила в 11:58 (9:58 мск). Сейчас площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, есть угроза обрушения кровли ангара. Кроме того, в ведомстве опасаются, что огонь может перекинуться на соседние здания. С ним борются почти 70 человек и 16 единиц техники.
По предварительной информации, горит разлитая краска", — уточнили спасатели.
На месте развернут штаб пожаротушения, а также работает передвижная лаборатория для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ.