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В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод
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РИА Новости

В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод

10:39 11.12.2019 (обновлено: 12:08 11.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
Пожар на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге горит Уральский завод лакокрасочных изделий, пострадал один человек, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Информация о пожаре поступила в 11:58 (9:58 мск). Сейчас площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, есть угроза обрушения кровли ангара. Кроме того, в ведомстве опасаются, что огонь может перекинуться на соседние здания. С ним борются почти 70 человек и 16 единиц техники.

По предварительной информации, горит разлитая краска", — уточнили спасатели.

На месте развернут штаб пожаротушения, а также работает передвижная лаборатория для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
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Пожар на лакокрасочном заводе в ЕкатеринбургеМЧС РФЕкатеринбургПроисшествия
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