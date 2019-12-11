В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

Рязанский согласился, что такая сумма была бы среднеприемлемой для россиян, но указал на то, что для северных территорий этот показатель должен быть увеличен с учетом географической разницы и различных климатических условий. При этом сенатор подчеркнул, что такая зарплата возможна при наличии определенных условий.