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В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты
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РИА Новости

В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

12:04 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалерий Рязанский
Валерий Рязанский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал исследование экспертов Общественной палаты о размере справедливой зарплаты.
Согласно опросу, более трети (35%) россиян считают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен превышать 50 тысяч рублей.
Рязанский согласился, что такая сумма была бы среднеприемлемой для россиян, но указал на то, что для северных территорий этот показатель должен быть увеличен с учетом географической разницы и различных климатических условий. При этом сенатор подчеркнул, что такая зарплата возможна при наличии определенных условий.
"Для этого нужны соответствующие экономические возможности самого государства и тех профессий, которые позволят такие средства зарабатывать", — заявил он в комментарии RT.
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Общественная палата РФВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
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