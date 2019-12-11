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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-11T12:01+0300
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Компания "Кнауф" вложила 3,5 млрд рублей в производство в Ленобласти
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РИА Новости

Компания "Кнауф" вложила 3,5 млрд рублей в производство в Ленобласти

12:01 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ/КОММУНАР, 11 дек - РИА Новости. В городе Коммунар Ленинградской области после реконструкции открыто крупнейшее в России производство картона из макулатурного сырья "КНАУФ ПЕТРОБОРД", куда немецкие инвесторы вложили 3,5 миллиарда рублей.
Как отметил глава региона на торжественной церемонии открытия, компания "КНАУФ ПЕТЕРБОРД" и правительство Ленинградской области являются давними и надежными партнерами. Два года назад было подписано соглашение, в рамках которого компания должна была вложить в реконструкцию производства — как в промышленные, так и в экологические технологии — более 3,5 миллиарда рублей.
"Такая модернизация позволила производить картон высокого качества, который пользуется спросом и в России, и за рубежом, а после реконструкции очистных сооружений качество воды на выходе стало выше, чем на входе. Наше сотрудничество — хороший пример для немецкого, европейского и мирового бизнеса, который подтверждает: приходите и инвестируйте в Ленинградской области, и ваше производство будет рентабельным и надежным", — отметил Дрозденко.
Основным сырьем для "КНАУФ ПЕТРОБОРД" является макулатура, которую комбинат перерабатывает в объеме 250 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволяет увеличить производительность выпуска облицовочного картона в квадратных метрах почти в полтора раза, повысить качество продукции и экспортный потенциал предприятия.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
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"Мощность картоноделательной машины после модернизации составляет около 860 миллиона квадратных метров в год облицовочного картона, который используется для производства гипсовых строительных плит. Совокупная годовая мощность двух машин составляет 240 тысяч тонн",- сообщила пресс-служба компании.
По их информации, примерно одна треть общей суммы инвестиций в проект пошла на мероприятия по повышению экологической безопасности производства: реконструкцию очистных сооружений и установку специальных фильтров на обе картоноделательные машины, которые позволяют снизить нагрузку на сооружения очистки сточных вод.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЭкономика
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