Компания "Кнауф" вложила 3,5 млрд рублей в производство в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ/КОММУНАР, 11 дек - РИА Новости. В городе Коммунар Ленинградской области после реконструкции открыто крупнейшее в России производство картона из макулатурного сырья "КНАУФ ПЕТРОБОРД", куда немецкие инвесторы вложили 3,5 миллиарда рублей.

Как отметил глава региона на торжественной церемонии открытия, компания "КНАУФ ПЕТЕРБОРД" и правительство Ленинградской области являются давними и надежными партнерами. Два года назад было подписано соглашение, в рамках которого компания должна была вложить в реконструкцию производства — как в промышленные, так и в экологические технологии — более 3,5 миллиарда рублей.

"Такая модернизация позволила производить картон высокого качества, который пользуется спросом и в России, и за рубежом, а после реконструкции очистных сооружений качество воды на выходе стало выше, чем на входе. Наше сотрудничество — хороший пример для немецкого, европейского и мирового бизнеса, который подтверждает: приходите и инвестируйте в Ленинградской области, и ваше производство будет рентабельным и надежным", — отметил Дрозденко

Основным сырьем для "КНАУФ ПЕТРОБОРД" является макулатура, которую комбинат перерабатывает в объеме 250 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволяет увеличить производительность выпуска облицовочного картона в квадратных метрах почти в полтора раза, повысить качество продукции и экспортный потенциал предприятия.

"Мощность картоноделательной машины после модернизации составляет около 860 миллиона квадратных метров в год облицовочного картона, который используется для производства гипсовых строительных плит. Совокупная годовая мощность двух машин составляет 240 тысяч тонн",- сообщила пресс-служба компании.