Спикер нацсобрания Вьетнама рассказала о партнерстве с Россией

"Я убеждена, что сотрудничество между нашими парламентами будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, и мы будем продолжать сотрудничество в многосторонних и международных формах. 2020 год является очень важным годом для двух наших стран, мы будем вместе отмечать многие важные события, в том числе и 70-летие установления дипломатических отношений, 75-летие победы над фашизмом, а также 45-летие освобождения юга Вьетнама", - отметила спикер.