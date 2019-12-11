Спикер нацсобрания Вьетнама рассказала о партнерстве с Россией

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Развитие отношений России и Вьетнама является стратегическим выбором двух стран на фоне появляющихся угроз на международной арене, заявила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган на заседании Совета Федерации.
"Международная обстановка продолжает развиваться непредсказуемо в последнее время и несет как традиционные, так и новые угрозы. В этой ситуации дальнейшее развитие отношений между Вьетнамом и Россией отвечает не только объективным требованиям наших двух стран, но также является стратегическим выбором наших двух стран, а также способствует дальнейшему обновлению, развитию, и обеспечению мира, стабильности, сотрудничества... в мире", - сказала спикер.
По ее словам, Вьетнам высоко ценит парламентское взаимодействие с Россией.
"Я убеждена, что сотрудничество между нашими парламентами будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, и мы будем продолжать сотрудничество в многосторонних и международных формах. 2020 год является очень важным годом для двух наших стран, мы будем вместе отмечать многие важные события, в том числе и 70-летие установления дипломатических отношений, 75-летие победы над фашизмом, а также 45-летие освобождения юга Вьетнама", - отметила спикер.
Она заявила, что, оглядываясь на историю отношений двух стран, можно с уверенностью сказать, что отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией будут продолжать успешно развиваться и преодолевать любые вызовы и трудности.