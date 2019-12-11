Во Вьетнаме высоко оценили позицию России по Южно-Китайскому морю

"Вьетнам высоко оценивает позицию России по Южно-Китайскому морю, в соответствии с которой выступает за мирное решение всех споров на основе международного права, в первую очередь конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Тем самым вносится важный вклад в обеспечение безопасности, свободы навигации в Южно-Китайском море. Мы очень надеемся, что Россия будет продолжать выступать за соблюдение верховенства международных законов, за соблюдение конвенции ООН", - сказала спикер.

По её словам, Вьетнам считает, что все работы по разведке и разработке нефти российскими компаниями на вьетнамском континентальном шельфе полностью находятся в тех зонах, которые принадлежат Вьетнаму, входят в его суверенные права, юрисдикцию и "ничто не может этому мешать".

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия приветствует диалог АСЕАН - КНР по созданию кодекса поведения в Южно-Китайском море и выступает за то, чтобы такие территориальные споры решались на основе Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года и без вмешательства третьих стран.