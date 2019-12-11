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Во Вьетнаме высоко оценили позицию России по Южно-Китайскому морю
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РИА Новости

Во Вьетнаме высоко оценили позицию России по Южно-Китайскому морю

11:42 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган
Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вьетнам высоко оценивает позицию России по Южно-Китайскому морю, надеется, что Россия и дальше будет выступать за соблюдение международных законов, заявила 11 декабря председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган на заседании Совета Федерации.
"Вьетнам высоко оценивает позицию России по Южно-Китайскому морю, в соответствии с которой выступает за мирное решение всех споров на основе международного права, в первую очередь конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Тем самым вносится важный вклад в обеспечение безопасности, свободы навигации в Южно-Китайском море. Мы очень надеемся, что Россия будет продолжать выступать за соблюдение верховенства международных законов, за соблюдение конвенции ООН", - сказала спикер.
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань
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По её словам, Вьетнам считает, что все работы по разведке и разработке нефти российскими компаниями на вьетнамском континентальном шельфе полностью находятся в тех зонах, которые принадлежат Вьетнаму, входят в его суверенные права, юрисдикцию и "ничто не может этому мешать".
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия приветствует диалог АСЕАН - КНР по созданию кодекса поведения в Южно-Китайском море и выступает за то, чтобы такие территориальные споры решались на основе Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года и без вмешательства третьих стран.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.
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Нгуен Тхи Ким НганСовет Федерации РФВьетнамРоссияВ мире
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