Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Малоснежные и теплые зимы установятся в столичном регионе к середине XXI века, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.
"Мы приближаемся к европейской зиме, но темпами более медленными, чем кажется. <...> Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют. В Европе это не так заметно, потому что они и были бесснежными. Можно говорить о сближении климатов, мы движемся к тому, что у нас снега зимой будет меньше. Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало", — рассказал собеседник агентства.
Эксперт напомнил, что отопительный сезон в Москве за последние 70 лет сократился на 15-20 дней, что также говорит об общем изменении климата.
По данным синоптиков, в первую декаду декабря температура в столице уже превысила норму на пять градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что появления снега в Москве не стоит ждать раньше 20-го числа.