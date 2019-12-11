Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

"Мы приближаемся к европейской зиме, но темпами более медленными, чем кажется. <...> Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют. В Европе это не так заметно, потому что они и были бесснежными. Можно говорить о сближении климатов, мы движемся к тому, что у нас снега зимой будет меньше. Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало", — рассказал собеседник агентства.