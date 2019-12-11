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Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
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РИА Новости

Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

11:42 11.12.2019 (обновлено: 13:08 11.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Малоснежные и теплые зимы установятся в столичном регионе к середине XXI века, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.

"Мы приближаемся к европейской зиме, но темпами более медленными, чем кажется. <...> Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют. В Европе это не так заметно, потому что они и были бесснежными. Можно говорить о сближении климатов, мы движемся к тому, что у нас снега зимой будет меньше. Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало", — рассказал собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что отопительный сезон в Москве за последние 70 лет сократился на 15-20 дней, что также говорит об общем изменении климата.
По данным синоптиков, в первую декаду декабря температура в столице уже превысила норму на пять градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что появления снега в Москве не стоит ждать раньше 20-го числа.
Чита
9 декабря, 18:30
Гидрометцентр сообщил о погодных аномалиях на всей территории России
7291745368
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МоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Энциклопедия русской жизни. "В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе На третье в ночь. Проснувшись рано, В окно увидела Татьяна Поутру побелевший двор,"
11 декабря, 13:32
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