Синоптики не прогнозируют появление снега в Москве до 20 декабря

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Образования снежного покрова в Москве не стоит ждать раньше 20 декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С воскресенья у нас пойдет оттепель, потепление. Поэтому до 20 числа не стоит рассчитывать на снег, и снежного покрова у нас не предвидится", - сообщил Тишковец.
10 декабря, 08:11В Москве во вторник ожидаются облачная туманная погода и дожди
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что первая половина декабря будет слякотной, гололедной, со смешанными осадками. Во второй части, в последней декаде декабря ситуация начнет меняться, и температура постепенно будет уходить в минус.