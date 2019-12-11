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Синоптики не прогнозируют появление снега в Москве до 20 декабря
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РИА Новости

Синоптики не прогнозируют появление снега в Москве до 20 декабря

11:52 11.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Образования снежного покрова в Москве не стоит ждать раньше 20 декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С воскресенья у нас пойдет оттепель, потепление. Поэтому до 20 числа не стоит рассчитывать на снег, и снежного покрова у нас не предвидится", - сообщил Тишковец.
Москва
10 декабря, 08:11
В Москве во вторник ожидаются облачная туманная погода и дожди
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что первая половина декабря будет слякотной, гололедной, со смешанными осадками. Во второй части, в последней декаде декабря ситуация начнет меняться, и температура постепенно будет уходить в минус.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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