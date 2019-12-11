Врач рассказала, как часто нужно проводить осмотр детей у педиатра

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Педиатры в России осматривают детей с рождения и до 18 лет с профилактической целью в среднем более 30 раз, заявила президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.
"В первый год жизни – ежемесячно, затем с достаточно большой частотой, 31 раз, получается, за период детства педиатр смотрит каждого ребенка с профилактической целью", - сказала Намазова-Баранова в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она уточнила, что педиатры проводят осмотры детей с целью профилактики чаще остальных специалистов, на втором месте находятся стоматологи.
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