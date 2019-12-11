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Россия и ЕС могут уйти от взаимных санкций, считают в Госдуме
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РИА Новости

Россия и ЕС могут уйти от взаимных санкций, считают в Госдуме

11:39 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов допускает, что Россия и Евросоюз уйдут от взаимных санкций и обвинений и вернутся к конструктивному взаимодействию.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти "новое начало" в отношениях между Россией и Евросоюзом. С 1 декабря начал работать новый состав руководства Еврокомиссии - коллегии еврокомиссаров, срок ее полномочий составляет пять лет.
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"Совершенно очевидно, что продолжение взаимной санкционной войны со стороны России и Евросоюза не выгодного ни нам, ни европейским государствам. Как известно, Евросоюз принимает эти решения под давлением США, которые из соображений конкуренции в мировой экономике не хотели бы сближения России и Европы, поэтому они всячески стараются вбить клин между нами", - сказал Морозов РИА Новости.
В качестве примера он привел "череду бесконечных провокаций", обвинений в адрес РФ, среди которых "дело Скрипалей" и убийство в Берлине гражданина Грузии, который был боевиком и одним из организаторов взрывов в московском метро.
"Я думаю, что если мы вместе с европейскими политиками сможем осознать, что нас целенаправленно пытаются поссорить, и этому противостоять, тогда мы сможем уйти от взаимных обвинений и санкций и вернуться к нормальному и конструктивному взаимодействию во взаимовыгодном ключе", - заявил депутат Госдумы.
Отношения РФ и Британии в 2018 году резко ухудшились. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Владимир ЧижовГосдума РФЕвросоюзЕвропаРоссияВ мире
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