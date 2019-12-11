В Турции назвали условие, при котором поддержат план НАТО по Балтике

АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Анкара не поддержит план НАТО по защите стран Балтии, пока альянс не примет план защиты Турции от террористической угрозы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду.
Как сообщил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне в начале декабря обновленный оборонный план по Балтике, который ранее отказывалась принять Турция в связи с отсутствием поддержки альянсом ее борьбы против сил самообороны сирийских курдов, которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
"Мы вынуждены были заблокировать решение по Балтике. И наш план, и балтийский план ждут одобрения. Пока не будет одобрен наш план, другой тоже не будет одобрен. Оба плана должны быть одобрены одновременно. У НАТО есть обязанность защищать Турцию так же, как и Балтику", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала Ahaber.
Он добавил, что безопасность Турции не менее важна безопасности стран Балтии.