РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T11:15+0300
https://ria.ru/20191211/1562246419.html
В Турции назвали условие, при котором поддержат план НАТО по Балтике
https://cdn25.img.ria.ru/images/151634/26/1516342664_0:0:4648:2616_1036x0_80_0_0_7dde51231de89ab782a6f2fde5acbf7b.jpg
РИА Новости

В Турции назвали условие, при котором поддержат план НАТО по Балтике

11:15 11.12.2019
1640
© Фото : МИД РФГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© Фото : МИД РФ
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Анкара не поддержит план НАТО по защите стран Балтии, пока альянс не примет план защиты Турции от террористической угрозы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду.
Как сообщил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне в начале декабря обновленный оборонный план по Балтике, который ранее отказывалась принять Турция в связи с отсутствием поддержки альянсом ее борьбы против сил самообороны сирийских курдов, которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
"Мы вынуждены были заблокировать решение по Балтике. И наш план, и балтийский план ждут одобрения. Пока не будет одобрен наш план, другой тоже не будет одобрен. Оба плана должны быть одобрены одновременно. У НАТО есть обязанность защищать Турцию так же, как и Балтику", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала Ahaber.
Он добавил, что безопасность Турции не менее важна безопасности стран Балтии.
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом
6 декабря, 19:59
В Турции считают, что НАТО оставила страну одну в борьбе с террором
26161023
Обсудить 0
БалтияМевлют ЧавушоглуНАТОТурцияЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Сирийская оппозиция заявила о поддержке турецкой операции в Сирии
Демонстранты блокируют главный проспект, ведущий к конференц-центру, где проходит саммит НАТО в Лиссабоне
Беды альянса. Как НАТО разрушается изнутри
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Турции
Министерство иностранных дел Китая
МИД Китая назвал США крупнейшей угрозой для глобальной безопасности
Башар Джаафари
Сирию не пригласили на саммит в Турцию, заявил постпред Джаафари
Анатолий Гриценко
В Госдуме назвали суд над экс-главой минобороны Украины показательным
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Опубликовано видео поражения цели Калибром в Черном море
Опубликовано видео уничтожения цели "Калибром" в Черном море
Виды Стамбула
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
Город Пекин
МИД Китая посоветовал США ответить на призыв России о продлении СНВ
Прохожие у офиса банка Barclays в Лондоне
Дональд, у вас проблемы: европейские деньги бегут из США
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
Лента новостейМолния