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В России около 600 тысяч школьников изучают французский язык
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РИА Новости

В России около 600 тысяч школьников изучают французский язык

10:58 11.12.2019 (обновлено: 11:01 11.12.2019)
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Около 600 тысяч российских школьников изучают французский язык, он входит в тройку наиболее изучаемых иностранных языков, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Французский язык стабильно входит в тройку наиболее распространенных изучаемых языков в нашей стране... Согласно статистическим данным, на сегодняшний день примерно 600 тысяч школьников изучают французский язык", - сказала Васильева на российско-французском семинаре "Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспективы".
Она также отметила, что сейчас в РФ есть 22 билингвальных отделения в средних учебных заведениях, где ряд профильных предметов преподаются на французском языке. Она добавила, что выпускники таких школ имеют право поступления во французские вузы без сдачи языкового экзамена.
Министр добавила, что стажировки, которые российские школьники проходят во Франции, помогают воспитанию подрастающего поколения в духе дружелюбия и сотрудничества.
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
28 ноября, 16:42
Минпросвещения стремится развивать образование на русском языке в мире
201012
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения РоссииОльга ВасильеваФранцияРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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