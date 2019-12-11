В России около 600 тысяч школьников изучают французский язык

"Французский язык стабильно входит в тройку наиболее распространенных изучаемых языков в нашей стране... Согласно статистическим данным, на сегодняшний день примерно 600 тысяч школьников изучают французский язык", - сказала Васильева на российско-французском семинаре "Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспективы".