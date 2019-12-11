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Ростовская область
Ростовская область
2019-12-11T10:49+0300
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Ищенко: внимание федерации к проблемам Ростовской области выросло
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РИА Новости

Ищенко: внимание федерации к проблемам Ростовской области выросло

10:49 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба Ростовского ЗАКСаПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
© Фото : пресс-служба Ростовского ЗАКСа
Ростовские парламентарии активно сотрудничают с федеральными органами власти, обращая их внимание на темы, которые не могут быть решены усилиями одного региона, например обеспечение пайковым углем шахтеров или оздоровление реки Дон. О том, какие проблемы ростовские законодатели поднимали в последнее время и удалось ли их решить, а также о том, какой бюджет ждет регион в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Беседовала Юлия Насулина.
- Александр Валентинович, как часто законодательное собрание Ростовской области выходит с инициативами на федеральный уровень?
- Есть разные формы взаимодействия с федеральными органами власти. Если говорить в узком смысле о реализации права законодательной инициативы на федеральном уровне, то мы стали пользоваться этой возможностью чуть чаще, чем в прошлые годы.
Основной мотив инициатив - это устранение несправедливости, которая выявляется в ходе применения норм закона, либо пробелов в федеральном законодательстве. Конечно, законодатель, формулируя норму права, не специально закладывает туда ошибки, просто при разработке и принятии закона, особенно комплексного действия, сложно спрогнозировать будущие возможные коллизии его применения. И если возникают проблемы, люди приходят в первую очередь к депутатам на местах и ставят вопрос о справедливости закона.
Если муниципальный уровень не может решить проблему избирателей, они идут к нам, а мы определяем наша ли это компетенция. Если наша - решаем проблему, если нет – обращаемся к федеральным депутатам.
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- Есть ли примеры, когда удалось устранить несправедливость в законе?
- Конечно. Например, обеспечение пайковым углем шахтеров, которые работали на приватизированных предприятиях. Если ты работал на госпредприятии - тебе положено, если на приватизированном - за счет предприятия, а они давно обанкротились, и люди два десятилетия не получали этот уголь. Проблема касалась тысяч людей, а в масштабах страны - десятков тысяч. Мы бились над этой темой около 14 лет, неоднократно обращались и в Госдуму, и в правительство, и в Совет Федерации. И только в прошлом году мы смогли вместе с другими регионами, прежде всего с Кемеровской областью, сформулировать общий подход, который позволил довести до конца и решить эту проблему.
Еще один пример - в законе было сформулировано, что компенсация за капитальный ремонт не платится совместно проживающим инвалидам и ветеранам. От нас была инициатива, и в итоге эту несправедливость устранили. Может быть, это не такой масштабный вопрос с точки зрения объема социальных льгот, но главное тут, что закон должен быть справедливым.
- Помимо инициатив, есть другая форма взаимоотношения с федеральным центром – обращения. Много ли их было в текущем году и сколько из них нашли свое отражение в документах?
- Действительно, не по каждой проблеме региону нужно вносить проект федерального закона, и в этом случае мы используем механизм обращения. В прошлом году мы 11 раз обращались на федеральный уровень, в этом году – уже 13 раз. И хочу сказать, что в последние два года внимание федерального центра, прежде всего Государственной Думы и Совета Федерации, к нашим инициативам стало существенно выше. По нашей оценке, около половины наших обращений и инициатив находят то или иное решение.
К примеру, мы обращались по вопросу предотвращения насилия в сфере семейно-бытовых отношений. Вы знаете, проект соответствующего закона внесен. От нас было предложение об упрощении приема в гражданство жителей Донецкой и Луганской областей и об установлении их правового статуса. Соответствующие решения были приняты президентом страны.
Еще одно важное обращение в этом году касалось равных гарантий обеспечения школьников горячим питанием и в первом чтении федеральный закон на эту тему уже принят.
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- Какие предложения ростовских парламентариев пока не нашли поддержки на федеральном уровне?
- Ростовская область - регион южный, сельскохозяйственный, и наборка наших проблем существенно отличается от регионов крайнего севера, центральной России. Для нас важна, например, поддержка плодородия почв. Мы обращались на федеральный уровень власти с предложением принять закон об охране почв. Пока такой закон не принят, и необходимых мер на наш взгляд пока тоже, хотя вопрос поставлен в повестку дня профильных федеральных министерств.
Другой важный вопрос – обмеление рек. Совсем недавно, когда несколько дней дул сильный верховой ветер, мы наглядно увидели, что Дон уже не такой полноводный. И это проблема и для водоснабжения, и для навигации, и для экологии. Мы обращались в Госдуму, Совет федерации. Пока в федеральную программу восстановления системы водопользования попала только Волга. По Дону и Цимлянскому водохранилищу решения не принято, хотя отдельные меры содержатся в отраслевых программах. Мы же выступаем за то, чтобы объединить их в одну целевую программу. Эта работа предстоит и в будущем году.
- Какие еще значимые вопросы предстоит рассмотреть в 2020 году?
- Предстоит еще обсуждение вопроса, связанного с предыдущей темой, - развитие судоходства в нижней части Дона. Это, с одной стороны, связано с оздоровлением бассейна реки Дон и расчисткой русел малых рек. С другой стороны, порты Азова и Ростова являются по сути речными, но на них распространяются правила морского судоходства. Это создает колоссальные проблемы для судов и администраций портов, и препятствует наращиванию оборота речных перевозок. Эта тема будет одной из ключевых в повестке профильных комитетов законодательного собрания.
Другая тема – развитие промышленного потенциала сегодня упирается в определенные системные ограничения. К примеру, высокие тарифы на электричество для промышленных предприятий. Это комплексная проблема не только Ростовской области, но и других регионов, и ее необходимо решать. У нас уже сложилась объективная картина того, какие инструменты необходимо задействовать, чтобы для начала остановить рост тарифов, а затем перейти к теме их сокращения. Весной следующего года мы эту тему будем широко и публично обсуждать.
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- Актуальная тема – новый административный кодекс. Планируется ли участие ростовских депутатов в обсуждении этого документа?
- Безусловно. Сегодня есть решение председателя правительства об образовании рабочей группы по разработке нового административного кодекса. В эту группу включен представитель законодательного собрания Ростовской области, что является подтверждением открытости федерального уровня власти, чего раньше не было.
Проблема сегодня в том, что федеральные структуры стянули на себя функции по административному контролю за всем вокруг, а ресурса контрольного у них нет – нет людей. Например, борьба с амброзией касается только Юга России, а полномочия по контролю у федерального органа власти, у которого 30 инспекторов на миллион гектаров. Однозначно, это неисполнимо. И таких примеров много. Нам нужно здраво разделить ответственность за административный порядок на местах, за пресечение таких правонарушений, как нарушение тишины и покоя граждан, правил благоустройства, правил содержания домашних животных и других. Поэтому мы возлагаем большие надежды на новую редакцию административного кодекса, над которой работаем совместно с федеральными коллегами.
- В ближайшие дни депутатам еще предстоит принять бюджет Ростовской области на 2020 год в окончательном чтении. Какие финансовые перспективы у региона на будущий год?
- В целом заложен рост бюджета по сравнению с этим годом на 11%. При этом нужно отметить, что рост идет, в первую очередь, как за счет собственных налоговых источников благодаря показателям экономики, так и за счет большой помощи федерального центра. Общий сбор налоговых доходов на следующий год запланирован с ростом к этому году на 7% при инфляции в 3%. Это говорит о том, что развиваются промышленность, экономический сектор, поскольку основные налоговые источники - это налог на прибыль и налог на доходы физических лиц.
Приоритетом, по-прежнему, остается социальная сфера, на которую пойдут 68% расходов. Но, естественно, важно и развитие – капремонт дорожной сети, благоустройство. Кстати, губернатором принято решение в 2020 году возобновить финансирование работ по благоустройству дворовых территорий. Порядка 300 объектов социальной сферы будут либо построены, либо капитально отремонтированы.
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- Немало средств в ближайшие годы будет направлено на реализацию национальных проектов. Какие направления будут в приоритете?
- В приоритете будут вопросы демографии, здравоохранения, образования, развития дорожной сети. В бюджете 2020 года на эти направления предусмотрено 29 миллиардов рублей. Главные мероприятия в сфере дорожного строительства – капитальный ремонт дорог Ростов – Волгодонск, Морозовск – Цимлянск - Волгодонск, строительство в Ростове моста в створе улицы Малиновского. По линии здравоохранения главный упор будет на борьбу с онкологией, реконструкцию учреждений здравоохранения. По программе образования – строительство детских садов и школ. Это однозначный приоритет политики региональных властей. С точки зрения демографии речь идет о поддержке семей при рождении первого ребенка и другие меры.
Мы, со своей стороны, принимаем в этом непосредственное участие – дополняем региональное законодательство нормами, которые способствуют достижению национальных целей. Здесь можно привести в пример закона о земельном сертификате для многодетных, освобождении от транспортного налога тех же многодетных семей и родителей детей инвалидов. В настоящее время мы продолжаем прорабатывать расширение форм социальной поддержки. И это тоже тема нашей работы на 2020 год.
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