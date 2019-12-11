Greenpeace раскритиковал рубки в лесах Архангельской области

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вырубки лесов в недавно созданном заказнике в Архангельской области причинили ущерб на миллионы рублей и были произведены из-за неправомерных согласований, выданных местными лесничествами, говорится в заявлении российского отделения Greenpeace.
Двинско-Пинежский заказник площадью 300 тысяч гектаров был создан 1 октября 2019 года после 20-летних усилий по его созданию с целью сохранения вековых, не тронутых человеком лесов в Архангельской области.
"Положение о заказнике разрешает проведение только санитарных вырубок и полностью запрещает коммерческие вырубки леса на территории ООПТ. Однако в процессе и даже после создания заказника на его территории были проведены восемь сплошных вырубок леса и проложены лесовозные дороги. Общая площадь вырубок, по предварительной оценке, составила около 156 гектаров... То, что вырубки стали результатом скорее глупости и некомпетентности, нежели злого умысла, не умаляет причинённого заказнику ущерба", - говорится в сообщении.
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Природоохранная организация ссылается на заявление АО "Архангельский ЦБК", специалисты которого и обнаружили незаконные рубки на территории заказника. Часть леса была вырублена во время действия моратория на промышленное освоение планируемой ООПТ (Особо охраняемая природная территория), часть — после подписания документов о создании Двинско-Пинежского заказника и после вступления их в силу 19 октября 2019 года.
Как уточняет российского отделение Greenpeace, продолжительная облачная погода на территории заказника не позволила сразу же обнаружить вырубки дистанционными методами.
"Представляется совершенно очевидным, что главной причиной рубок в заказнике стал запредельный уровень непрофессионализма и безответственности работников как Выйского лесничества, так и "Верхнетоемского леспромхоза". Отводить, согласовывать и рубить лесосеки в квартале, который с апреля прошлого года входит в планируемый заказник, а с октября нынешнего — в официально существующий, могли только абсолютно безответственные дилетанты, не понимающие, что такое незаконные рубки и к каким последствиям они могут привести", - приводятся в релизе мнение руководителя лесного отдела Greenpaece Алексея Ярошенко.
РИА Новости пока не располагают комментариями Рослесхоза и Минприроды по сложившейся ситуации.
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