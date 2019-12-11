Greenpeace раскритиковал рубки в лесах Архангельской области

"Положение о заказнике разрешает проведение только санитарных вырубок и полностью запрещает коммерческие вырубки леса на территории ООПТ. Однако в процессе и даже после создания заказника на его территории были проведены восемь сплошных вырубок леса и проложены лесовозные дороги. Общая площадь вырубок, по предварительной оценке, составила около 156 гектаров... То, что вырубки стали результатом скорее глупости и некомпетентности, нежели злого умысла, не умаляет причинённого заказнику ущерба", - говорится в сообщении.

Природоохранная организация ссылается на заявление АО "Архангельский ЦБК", специалисты которого и обнаружили незаконные рубки на территории заказника. Часть леса была вырублена во время действия моратория на промышленное освоение планируемой ООПТ (Особо охраняемая природная территория), часть — после подписания документов о создании Двинско-Пинежского заказника и после вступления их в силу 19 октября 2019 года.

"Представляется совершенно очевидным, что главной причиной рубок в заказнике стал запредельный уровень непрофессионализма и безответственности работников как Выйского лесничества, так и "Верхнетоемского леспромхоза". Отводить, согласовывать и рубить лесосеки в квартале, который с апреля прошлого года входит в планируемый заказник, а с октября нынешнего — в официально существующий, могли только абсолютно безответственные дилетанты, не понимающие, что такое незаконные рубки и к каким последствиям они могут привести", - приводятся в релизе мнение руководителя лесного отдела Greenpaece Алексея Ярошенко.