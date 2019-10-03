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РИА Новости
Архангельская область

В Архангельской области будет создан Двинско-Пинежский заказник

13:26 03.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЛесной ручей в Архангельской области
Лесной ручей в Архангельской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 окт – РИА Новости. В Архангельской области создается Двинско-Пинежский заказник на площади 302 тысячи гектаров; соответствующее постановление утверждено правительством Архангельской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Поморья.
Как отметили в пресс-службе, процесс создания особо охраняемой природной территории в междуречье Северной Двины и Пинеги длился почти 20 лет.
"Материалы комплексных экологических исследований подтвердили вывод о том, что участок малонарушенных лесов средней тайги Архангельской области можно рассматривать как эталон таежных экосистем, функционирующих без вмешательства человека, и он требует охраны. Предлагаемый к созданию заказник изначально охватывал лесной массив на территории Холмогорского, Пинежского, Виноградовского и Верхнетоемского районов Архангельской области общей площадью более 500 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Однако, перспектива изъятия из хозяйственного оборота значительных по площади лесных земель вызвала большой резонанс как у арендаторов-лесопользователей, так и среди местных жителей.
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"С целью решения проблемных вопросов на площадке правительства Архангельской области был организован диалог между представителями природоохранных организаций и арендаторами, а также проведено новое комплексное экологическое обследование, подтверждающие необходимость придания территории статуса ООПТ. Результатом совместной деятельности стало подписанное положение о создании Двинско-Пинежского государственного природного комплексного заказника на площади 302 тысяч гектаров", - указали в пресс-службе.
Там отметили, что никаких запретов для местного населения в части сбора грибов и ягод, посещения ООПТ, охоты положением о заказнике не установлено.
"Сегодня мы принимаем выверенное, сбалансированное решение о создании Двинско-Пинежского заказника, над которым мы совместно работали много лет. Благодарю общественников – Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы, Гринпис, FSC России, которые проявили настойчивость, помогли достигнуть компромисс при принятии решения. Слова благодарности и арендаторам и лесопользователям, осознающим важность этой работы. Очень важно, что сегодня у всех участников процесса есть понимание того, что только объединив усилия, мы можем сделать всё необходимое, чтобы эталонная природная система продолжала жить и выполнять свою важнейшую функцию сохранения уникального многообразия природы", – привели в пресс-службе комментарий губернатора архангельской области Игоря Орлова.
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Архангельская областьИгорь Орлов
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