Совет Федерации переназначил зампредов Верховного суда

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации переназначил на заседании в среду зампредов Верховного суда РФ.
Как сообщил полпред президента в верхней палате Артур Муравьев, главой государства для утверждения на должность первого зампреда внесена кандидатура занимающего эту должность Петра Серкова, на должность зампреда, председателя Дисциплинарной коллегии - занимающего эту должность Сергея Рудакова.
Серков является первым зампредом Верховного суда с апреля 2009 года, Рудаков был назначен на должность председателя Дисциплинарной комиссии ВС в августе 2014 года.