Совет Федерации переназначил зампредов Верховного суда

Как сообщил полпред президента в верхней палате Артур Муравьев, главой государства для утверждения на должность первого зампреда внесена кандидатура занимающего эту должность Петра Серкова, на должность зампреда, председателя Дисциплинарной коллегии - занимающего эту должность Сергея Рудакова.