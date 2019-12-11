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Совет Федерации переназначил зампредов Верховного суда
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РИА Новости

Совет Федерации переназначил зампредов Верховного суда

10:41 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации переназначил на заседании в среду зампредов Верховного суда РФ.
Как сообщил полпред президента в верхней палате Артур Муравьев, главой государства для утверждения на должность первого зампреда внесена кандидатура занимающего эту должность Петра Серкова, на должность зампреда, председателя Дисциплинарной коллегии - занимающего эту должность Сергея Рудакова.
Серков является первым зампредом Верховного суда с апреля 2009 года, Рудаков был назначен на должность председателя Дисциплинарной комиссии ВС в августе 2014 года.
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Совет Федерации РФВерховный суд РФРоссияПолитика
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