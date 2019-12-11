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В Госдуме назвали суд над экс-главой минобороны Украины показательным
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РИА Новости

В Госдуме назвали суд над экс-главой минобороны Украины показательным

10:28 11.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Анатолий Гриценко . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек назвал показательным предстоящий суд над бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи довели до суда уголовное дело Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ. Гриценко в России грозит до семи лет колонии, но процесс будет проходить заочно: он продолжает находиться на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право. По данным СК РФ, бывший министр находится в международном розыске.
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"Пусть российский суд над Гриценко будет в назидание и показательным для всех, кто собирается вести террористическую деятельность в отношении нашей страны, чтобы впредь подобные ему не позволяли себе пропагандировать столь античеловечную и жесткую антироссийскую позицию", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, Гриценко своими высказываниями фактически опустился до уровня рядового террориста, главаря террористической ячейки.
"Анатолий Гриценко еще будучи министром обороны при президенте Викторе Ющенко неоднократно высказывал жесткую антироссийскую позицию. Но то, что высший чиновник соседнего государства опускается до уровня рядового террориста, главаря террористической ячейки, - было неожиданно. Я удивляюсь, почему украинская власть не осудила подобные заявления, призывающие к террору. Без сомнения, при любом удобном случае, когда появится возможность для экстрадиции Анатолия Гриценко, это будет осуществлено", - подчеркнул Бальбек.
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Депутат также предостерег сторонников Гриценко от необдуманных поступков.
"Если в его подчинении до сих пор находятся террористические группы, то в случае их заброса на территорию России, они будут либо арестованы, либо уничтожены. С террористами мы переговоров не ведем", - подчеркнул Бальбек.
Анатолий Гриценко в 2005-2007 годах трижды возглавлял Минобороны Украины: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Второй в Украине, после Валерия Шмарова, гражданский министр обороны.
В 2007-2014 годах – депутат Верховной рады. На парламентских выборах в 2014 и 2019 годах он возглавлял список партии "Гражданская позиция", но пройти в Раду не сумел.
Гриценко трижды баллотировался на пост президента. Во время президентских выборов в 2010 году он набрал 1,2% голосов избирателей, в 2014 году – 5,4% голосов, а в 2019 году – 6,91% голосов.
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Руслан БальбекГражданская позицияСледственный комитет РФГосдума РФАнатолий ГриценкоЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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