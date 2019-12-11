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В Совфеде согласились с прогнозом Чижова о потеплении отношений с ЕС
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РИА Новости

В Совфеде согласились с прогнозом Чижова о потеплении отношений с ЕС

10:18 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Внутриевропейское потепление в отношениях РФ и ЕС неизбежно, прогноз постпреда РФ при ЕС Владимир Чижов верен, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что в ближайшие годы может произойти "новое начало" в отношениях между Россией и Евросоюзом. С 1 декабря начал работать новый состав руководства Еврокомиссии - коллегии еврокомиссаров, срок ее полномочий составляет пять лет.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов
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"Чижов - один из самых опытных российских дипломатов. Мне приходилось в свое время много с ним работать. Он хорошо чувствует европейскую повестку. Очевидно, что Европа устала от конфликта с Россией. Он ей не нужен", - заявил Морозов РИА Новости.
По его словам, этот конфликт портит экономическую и гуманитарную атмосферу на континенте. Кроме этого, многие европейцы начинают лучше понимать природу конфликта на Украине.
"Думаю, тенденция к преодолению этого состояния очевидна. Санкции всячески начинают обходить. Бизнес крайне недоволен нынешним положением. Поэтому я также надеюсь на внутриевропейское потепление. Оно неизбежно", - сказал сенатор.
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов
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Владимир ЧижовОлег МорозовСовет Федерации РФЕвросоюзЕвропаРоссияВ мире
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