В Совфеде согласились с прогнозом Чижова о потеплении отношений с ЕС

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Внутриевропейское потепление в отношениях РФ и ЕС неизбежно, прогноз постпреда РФ при ЕС Внутриевропейское потепление в отношениях РФ и ЕС неизбежно, прогноз постпреда РФ при ЕС Владимир Чижов верен, убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что в ближайшие годы может произойти "новое начало" в отношениях между Россией и Евросоюзом. С 1 декабря начал работать новый состав руководства Еврокомиссии - коллегии еврокомиссаров, срок ее полномочий составляет пять лет.

"Чижов - один из самых опытных российских дипломатов. Мне приходилось в свое время много с ним работать. Он хорошо чувствует европейскую повестку. Очевидно, что Европа устала от конфликта с Россией. Он ей не нужен", - заявил Морозов РИА Новости.

По его словам, этот конфликт портит экономическую и гуманитарную атмосферу на континенте. Кроме этого, многие европейцы начинают лучше понимать природу конфликта на Украине.