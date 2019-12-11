Московские вузы засчитают результаты демонстрационного экзамена

В этом году экзамен проводится по семи направлениям, среди которых "Программирование", "Мультимедийная журналистика", "Мехатронные системы. Электромеханика". Участие могут принять школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые заканчивают или уже закончили обучение по дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня.