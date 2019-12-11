РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T10:09+0300
https://ria.ru/20191211/1562243146.html
Московские вузы засчитают результаты демонстрационного экзамена
https://cdn23.img.ria.ru/images/148497/28/1484972818_0:0:1957:1100_1036x0_80_0_0_6ccce69bf5408a0863c8ddeb91ec6248.jpg
РИА Новости

Московские вузы засчитают результаты демонстрационного экзамена

10:07 11.12.2019 (обновлено: 10:09 11.12.2019)
110
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриемная комиссия
Приемная комиссия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Приемная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Регистрация на демонстрационный экзамен для обучающихся или прошедших обучение по программам дополнительного образования открылась в столице РФ, результаты экзамена будут учитываться при поступлении в вузы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В этом году экзамен проводится по семи направлениям, среди которых "Программирование", "Мультимедийная журналистика", "Мехатронные системы. Электромеханика". Участие могут принять школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые заканчивают или уже закончили обучение по дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на пленарном заседании Государственной Думы
10 декабря, 12:47
Глава Минобрнауки рассказал, каким должен быть идеальный абитуриент
"Ребята, которые успешно пройдут демонстрационный экзамен, получат сертификаты Московского центра качества образования и смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы", - говорится в сообщении.
Среди вузов, в 2020 году засчитывающих результаты демонстрационного экзамена, - Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина и другие.
Зарегистрироваться для участия можно онлайн до 29 декабря. Сперва школьникам предстоит пройти дистанционный этап, а с 7 февраля по 14 апреля на площадках столичных колледжей и вузов состоится очная часть экзамена.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
6 декабря, 13:39
Глава Рособрнадзора призвал лишать лицензии вузы лишь в крайнем случае
000000
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМоскваРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
В России около 600 тысяч школьников изучают французский язык
Здание центрального офиса Управляющей компании РУСАЛ
Министерство госуправления Сахалина возглавит представитель РусАла
Выступление аниматоров
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать аниматора для ребенка
Учительница начальной школы в Дагестане во время урока
В Дагестане 283 школы модернизировали по проекту Владимира Васильева
Улица Фрунзе в Липецке
Липецкий учитель получил грант от правительства Москвы за развитие МЭШ
Школьный аттестат
В Минкомсвязи рассказали, когда появятся цифровые школьные аттестаты
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков
Котюков рассказал о нацпроектах "Наука" и "Образование"
Трудовая книжка
Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые
Студенты на лекции
В Минобрнауки считают, что требования к абитуриентам вузов будут расти
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Васильева рассказала, что должны осознать школьники
Учительница русского языка и литературы во время урока
В России появится единая модель повышения квалификации педагогов
Молодой человек работает за компьютером
Подмосковные школьники смогут найти работу еще до выпускного
Врачи
Врач рассказала, как часто нужно проводить осмотр детей у педиатра
Мебель компании Olissys
Оптимальный размер. Мебель для жизни в мегаполисе
Здание Общественной палатой РФ в Москве
НКО надо дать больший доступ к оказанию услуг детям, заявили в ОП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
Лента новостейМолния