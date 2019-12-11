Московские вузы засчитают результаты демонстрационного экзамена

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Регистрация на демонстрационный экзамен для обучающихся или прошедших обучение по программам дополнительного образования открылась в столице РФ, результаты экзамена будут учитываться при поступлении в вузы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В этом году экзамен проводится по семи направлениям, среди которых "Программирование", "Мультимедийная журналистика", "Мехатронные системы. Электромеханика". Участие могут принять школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые заканчивают или уже закончили обучение по дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня.
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"Ребята, которые успешно пройдут демонстрационный экзамен, получат сертификаты Московского центра качества образования и смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы", - говорится в сообщении.
Среди вузов, в 2020 году засчитывающих результаты демонстрационного экзамена, - Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина и другие.
Зарегистрироваться для участия можно онлайн до 29 декабря. Сперва школьникам предстоит пройти дистанционный этап, а с 7 февраля по 14 апреля на площадках столичных колледжей и вузов состоится очная часть экзамена.