Сирию не пригласили на саммит в Турцию, заявил постпред Джаафари

НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что его страну не приглашали на саммит в Стамбуле в феврале.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.

"У нас нет дипломатических отношений с Турцией. Нет, они нас не приглашали", - сказал Джаафари журналистам.

"Они все ещё оккупируют часть нашей территорией и по большей части стоят за сирийским кризисом", - добавил он.

Очередной, 14-й, раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате продолжается в Нур-Султане в среду.

Во встрече участвуют делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей принимает участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что участники встречи в астанинском формате обсудят ситуацию во всех частях Сирии, в том числе вопрос присутствия США в регионе. Кроме того, по его словам, Москва обсудит со спецпосланником ООН по САР Гейром Педерсеном содействие продвижению политического процесса и работе конституционного комитета Сирии.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.