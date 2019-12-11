По книге Пола Маккартни снимут анимационный фильм

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Netflix экранизирует книгу Пола Маккартни для детей "Высоко в облаках", вышедшую в 2005 году, сообщает NME.
В производстве анимационного фильма примет участие французская киностудия Gaumont, а режиссером выступит номинант на премию "Оскар" Тимоти Рекарт. В мультфильме прозвучат оригинальные песни Beatles.
"Мы очень рады партнерству с Netflix. Они прекрасно дополняют команду Gaumont, думаю, никто лучше них не сможет донести наш проект до широкой аудитории. Мне всегда нравились мультфильмы, и этот проект имеет для меня огромное значение", - заявил Маккартни.
Книгу "Высоко в облаках" Маккартни написал в соавторстве с детским писателем Филипом Арда и мультипликатором Джеффом Данбаром. В ней идет речь о приключениях бельчонка и его верных друзей, которые оказываются высоко в облаках и противостоят сове-тирану, которая крадет голос у каждого, кто выступает против.
22 ноября, 20:20КультураПол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни