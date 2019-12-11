По книге Пола Маккартни снимут анимационный фильм

"Мы очень рады партнерству с Netflix. Они прекрасно дополняют команду Gaumont, думаю, никто лучше них не сможет донести наш проект до широкой аудитории. Мне всегда нравились мультфильмы, и этот проект имеет для меня огромное значение", - заявил Маккартни.