В красноярском зоопарке умер глава семейства жирафов

Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" — один из крупнейших зоопарков России. Вольерный комплекс для жирафов был построен в 2007 году. В октябре 2007 года после 20-часового беспосадочного перелёта из ЮАР прибыл борт с жирафами. Комплекс для жирафов был открыт для публики 1 января 2008 года.