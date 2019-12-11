В красноярском зоопарке умер глава семейства жирафов

КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Любимец посетителей, глава семейства жирафов самец Байтерек скончался утром в зоопарке "Роев ручей" в Красноярске, сообщил директор зоопарка Андрей Горбань.
"Трудно подобрать слова, когда уходит твой питомец. Сегодня мы потеряли Байтерека, главу семьи наших африканских жирафов. Почти всю ночь ветеринарные врачи и зоологи парка "Роев ручей" пытались облегчить страдания нашего друга. В 7-46 (3.46 мск - ред) Байтерека не стало", - написал Горбань на своей странице в сети Facebook.
Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" — один из крупнейших зоопарков России. Вольерный комплекс для жирафов был построен в 2007 году. В октябре 2007 года после 20-часового беспосадочного перелёта из ЮАР прибыл борт с жирафами. Комплекс для жирафов был открыт для публики 1 января 2008 года.
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