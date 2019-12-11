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Эксперт назвал условия проведения второго референдума по Brexit
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РИА Новости

Эксперт назвал условия проведения второго референдума по Brexit

09:16 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС
Участники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Мария Табак. Великобританию ждет второй референдум по Brexit в том случае, если Консервативная партия не получит по итогам выборов большинство мест в парламенте, заявил РИА Новости управляющий директор консалтинговой компании Global Counsel Бенджамин Вегг-Проссер.
В Великобритании 12 декабря пройдут внеочередные всеобщие выборы, которые стали результатом политического кризиса из-за Brexit. Премьер Борис Джонсон рассчитывает укрепить позиции правящей Консервативной партии в парламенте и в результате, наконец, вывести страну из Евросоюза. Партия, набравшая большинство голосов в парламенте по итогам выборов, сможет сформировать правительство. Если ни одна партия не получит большинства голосов, возникнет ситуация "подвешенного парламента", когда партии будут вынуждены формировать коалицию. Именно это произошло после прошлых выборов в 2017 году, когда тогдашний премьер Тереза Мэй, имея большинство в парламенте, решила еще больше укрепить позиции партии тори, а вместо этого утратила большинство и была вынуждена договариваться с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии о поддержке.
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"Все очень просто. Правительство тори – и произойдет Brexit. "Подвешенный" парламент, даже в том случае, если партия тори будет крупнейшей партией в парламенте, – и у нас будет второй референдум по Brexit. Борис Джонсон предпочел референдуму выборы, чтобы решить свою проблему Brexit. Если выборы не принесут результата, тогда мы получим референдум", - сказал Вегг-Проссер.
Что касается перспективы нового референдума о независимости Шотландии, то тут, на его взгляд, все будет зависеть от Шотландской национальной партии, поскольку и шотландские лейбористы, и шотландские тори заявили, что не поддержат идею проведения нового референдума.
От прогнозов касательно исхода предстоящих выборов эксперт воздержался.
"По предыдущим выборам мы помним, что предсказывать результаты – безнадежное дело. Важно помнить, что лейбористам лишь нужно сохранить свои нынешние места, и они уже будут играть большую роль. Консерваторам нужно выиграть много мест, где-то от 30 до 40, чтобы быть в таком же положении. Вот почему "подвешенный" парламент будет на руку лейбористам – с ними в Вестминстере будет работать больше партий. Либерал-демократы в трудном положении, избиратели думают не только о Brexit, поэтому их главный козырь получает меньше поддержки", - считает управляющий директор Global Counsel.
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BrexitБорис ДжонсонТереза МэйЕвросоюзВеликобританияВ мире
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