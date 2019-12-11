Эксперт назвал условия проведения второго референдума по Brexit

Что касается перспективы нового референдума о независимости Шотландии, то тут, на его взгляд, все будет зависеть от Шотландской национальной партии, поскольку и шотландские лейбористы, и шотландские тори заявили, что не поддержат идею проведения нового референдума.

"По предыдущим выборам мы помним, что предсказывать результаты – безнадежное дело. Важно помнить, что лейбористам лишь нужно сохранить свои нынешние места, и они уже будут играть большую роль. Консерваторам нужно выиграть много мест, где-то от 30 до 40, чтобы быть в таком же положении. Вот почему "подвешенный" парламент будет на руку лейбористам – с ними в Вестминстере будет работать больше партий. Либерал-демократы в трудном положении, избиратели думают не только о Brexit, поэтому их главный козырь получает меньше поддержки", - считает управляющий директор Global Counsel.