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Экономисты оценили влияние выборов в Британии на торговлю с Россией
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РИА Новости

Экономисты оценили влияние выборов в Британии на торговлю с Россией

09:02 11.12.2019
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© NIKLAS HALLE'NГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© NIKLAS HALLE'N
Города мира. Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Парламентские выборы в Великобритании вряд ли окажут значительное прямое влияние на торговлю с Россией, однако их косвенный эффект может оказаться более заметным, полагают экономисты, опрошенные РИА Новости.
В Великобритании 12 декабря состоятся внеочередные парламентские выборы. Премьер-министр страны Борис Джонсон надеется с их помощью добиться одобрения парламентом соглашения с ЕС по Brexit, представления в феврале бюджета на следующий год и внесения к 22 марта законопроекта, подготавливающего Великобританию к окончательному выходу из ЕС.
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Евросоюз ранее согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Если соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС будет одобрено к этому времени, то с 1 февраля начнется полуторагодовой переходный период, за время которого Великобритании предстоит подготовить все необходимое законодательство.
"Прямое влияние на торговлю с Великобританией будет минимальным хотя бы потому, что объем нашей двусторонней торговли составляет около 10 миллиардов долларов по экспорту (в основном топлива) и 4 миллиарда по импорту (в основном машины). Это порядка 2% внешнего товарооборота России, причем мало связанного с британско-европейской интеграцией", - полагает замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
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Теория игр

Заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Ирина Комарова считает, что удача на выборах будет сопутствовать действующему премьеру. "Уходящий год обещает разрешить одну из ключевых интриг мировой экономики – будет ли Brexit и как скоро? На мой взгляд, итоги выборов будут на стороне британского премьера Бориса Джонсона", - рассуждает собеседница агентства.
"Если говорить о перспективах торгово-экономических отношений РФ и Великобритании, то здесь стоит применить известный в экономической науке подход теории игр – из двух неблагоприятных исходов выбрать лучший. Лучшим в данном случае будет определенность и предсказуемость политического курса, заявленного Джонсоном", - уверена она.
По ее мнению, победа Джонсона, с одной стороны, приведет к укреплению курса фунта стерлингов относительно рубля, а при прочих равных условиях ослабление курса российской валюты относительно иностранной будет способствовать росту российского чистого экспорта.
"С другой стороны Борис Джонсон, хоть неоднократно и подчеркивал важность дипломатического и экономического взаимодействия России и Великобритании, крайне осторожно относится к расширению торгово-экономического взаимодействия, поэтому ожидать каких-либо резко положительных изменений точно не стоит", - считает Комарова.
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Косвенные риски

По мнению Куликова из АКРА более заметным может быть косвенное влияние парламентских выборов. "Среди основных торговых партнеров Великобритании в материковой Европе: Нидерланды и Германия – страны, которые и для нас являются основными торговыми партнерами в регионе. Возможное повышение торговых барьеров между ними может понизить экспорт автомобилей и электроники и в результате замедлить экономический рост – в Германии, в частности, он и так сейчас колеблется на грани технической рецессии", - отмечает он.
Основным риском, по его мнению, представляется даже не снижение экспорта Германии и Нидерландов в Великобританию, а возможные связанные проявления финансового стресса, которые, как показывает практика, существенно усиливают изначальный шок. Если избежать их не удастся, это снизит спрос на российский экспорт со стороны материковой Европы, где совокупная доля Германии и Нидерландов составляет 17-18% от экспорта РФ, считает Куликов.
"С точки зрения вероятностей этих рисков, на данный момент представляется, что двусторонние соглашения Великобритании с отдельными европейскими странами все же в итоге будут подписаны, что реально может нейтрализовать торговые эффекты Brexit для материковой Европы и в итоге России", - заключил он.
Торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов с оптимизмом смотрит на перспективы двусторонней торговли и ожидает ее роста до 15 миллиардов долларов в 2019 году. По итогам 2018 года товарооборот между РФ и Британией вырос на 7,9%, до 13,7 миллиарда долларов. По словам торгпреда, в торговых отношениях двух стран в последние три года наблюдается положительная динамика. "Мы оптимистичны относительно наших отношений, несмотря на неопределенность, связанную с Brexit", - говорил он.
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BrexitБорис ДжонсонБорис АбрамовичВеликобританияРоссияЭкономика
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