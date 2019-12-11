В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 50 скульптур изо льда, среди которых памятники архитектуры и композиции о науке, спорте и космосе, представят на Поклонной горе в Более 50 скульптур изо льда, среди которых памятники архитектуры и композиции о науке, спорте и космосе, представят на Поклонной горе в Москве в рамках фестиваля зимних скульптур, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Фестиваль "Ледовая Москва" пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января. Скульптуры и композиции создавали 150 художников и скульпторов из разных городов России и других государств. Главная тема фестиваля — "Великие русские достижения".

"Мы хотим познакомить гостей фестиваля с самыми важными достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве, а также самыми значимыми историческими событиями нашей страны", — приводятся на сайте слова автора фестиваля Александра Ковтунца.