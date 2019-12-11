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Культура
2019-12-11T08:01+0300
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В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
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РИА Новости

В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры

08:01 11.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛедяные скульптуры
Ледяные скульптуры
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Ледяные скульптуры. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 50 скульптур изо льда, среди которых памятники архитектуры и композиции о науке, спорте и космосе, представят на Поклонной горе в Москве в рамках фестиваля зимних скульптур, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Фестиваль "Ледовая Москва" пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января. Скульптуры и композиции создавали 150 художников и скульпторов из разных городов России и других государств. Главная тема фестиваля — "Великие русские достижения".
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"Мы хотим познакомить гостей фестиваля с самыми важными достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве, а также самыми значимыми историческими событиями нашей страны", — приводятся на сайте слова автора фестиваля Александра Ковтунца.
Отмечается, что на площадках фестиваля можно будет увидеть ледовые копии таких памятников архитектуры, как Московский Кремль и храм Христа Спасителя. Кроме этого, посетители смогут посмотреть на ледяную таблицу Менделеева, копию фрегата Петра I "Штандарт" и скульптуры, отражающие разные исторические события.
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