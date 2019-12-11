Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей

ВОЛГОГРАД, 11 дек - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, находятся в районной больнице города Михайловки после опрокидывании рейсового автобуса под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Во вторник в 21.50 по местному времени (20.50 мск) на дороге регионального значения Михайловка-Елань перевернулся автобус, который следовал в Елань, в нем, по предварительным данным, находилось около 10 пассажиров, сообщалось о пяти пострадавших.
Как сообщили РИА Новости в администрации, среди пострадавших двое детей.
"Шесть пострадавших доставили в Михайловскую ЦРБ, одна женщина, легкой степени, после проведенного обследования, отказалась от лечения. Два ребенка – 2005 и 2002 годов рождения - находятся на лечении в хирургическом отделении, состояние расценивается как средней степени тяжести, двое мужчин и одна женщина находится в травматологии, средней степени тяжести", - сообщили в ведомстве.
Ранее в полиции РИА Новости сообщали, что возможными причинами ДТП стали туман и гололед.