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Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
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РИА Новости

Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей

07:55 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 дек - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, находятся в районной больнице города Михайловки после опрокидывании рейсового автобуса под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Во вторник в 21.50 по местному времени (20.50 мск) на дороге регионального значения Михайловка-Елань перевернулся автобус, который следовал в Елань, в нем, по предварительным данным, находилось около 10 пассажиров, сообщалось о пяти пострадавших.
Как сообщили РИА Новости в администрации, среди пострадавших двое детей.
"Шесть пострадавших доставили в Михайловскую ЦРБ, одна женщина, легкой степени, после проведенного обследования, отказалась от лечения. Два ребенка – 2005 и 2002 годов рождения - находятся на лечении в хирургическом отделении, состояние расценивается как средней степени тяжести, двое мужчин и одна женщина находится в травматологии, средней степени тяжести", - сообщили в ведомстве.
Ранее в полиции РИА Новости сообщали, что возможными причинами ДТП стали туман и гололед.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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