Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей

Во вторник в 21.50 по местному времени (20.50 мск) на дороге регионального значения Михайловка-Елань перевернулся автобус, который следовал в Елань, в нем, по предварительным данным, находилось около 10 пассажиров, сообщалось о пяти пострадавших.