Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители острова Бугенвиль на референдуме проголосовали за независимость от Жители острова Бугенвиль на референдуме проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи , сообщает местный телеканал EMTV

По результатам подсчета 181 тысячи избирательных бюллетеней, почти 177 тысяч человек проголосовали за независимость и только три тысячи за предоставление острову большей автономии.

Дата проведения референдума несколько раз переносилась в этом году. Первоначально он должен был быть проведен 15 июня, но был перенесен на 17 октября. Позже комиссия по проведению референдума перенесла дату на 23 ноября, чтобы "улучшить списки избирателей, участвующих в референдуме".