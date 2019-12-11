Краснодар признали самым комфортным для жизни городом в России

Столица Краснодарского края, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат.
В первой пятерке также фигурируют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте. Такое положение столицы определено высокой стоимостью жизни в сравнении со средней зарплатой, говорится в рейтинге.
Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп, в рамках которых оценивалось качество городской среды и учитывалась стоимость услуг.
20 августа, 06:45ТуризмОпределены самые тусовочные города мира
Ранее стало известно, что Москва вошла в топ-10 лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy. Российская столица заняла шестое место в рейтинге, обогнав Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.
Москва также заняла 38-е место в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index и вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира по версии рейтинга QS Best Student Cities Ranking.
При этом в рейтинге российских городов по качеству жизни, составленном экспертами из Финансового университета при правительстве, первое место заняла Казань.