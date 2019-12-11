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Краснодар признали самым комфортным для жизни городом в России
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РИА Новости

Краснодар признали самым комфортным для жизни городом в России

04:05 11.12.2019 (обновлено: 08:29 11.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Города России. Краснодар. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар. Об этом говорится в исследовании института территориального развития "Урбаника", сообщает РБК.
Столица Краснодарского края, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат.
В первой пятерке также фигурируют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте. Такое положение столицы определено высокой стоимостью жизни в сравнении со средней зарплатой, говорится в рейтинге.
Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп, в рамках которых оценивалось качество городской среды и учитывалась стоимость услуг.
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Ранее стало известно, что Москва вошла в топ-10 лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy. Российская столица заняла шестое место в рейтинге, обогнав Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.
Москва также заняла 38-е место в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index и вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира по версии рейтинга QS Best Student Cities Ranking.
При этом в рейтинге российских городов по качеству жизни, составленном экспертами из Финансового университета при правительстве, первое место заняла Казань.
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КраснодарКалугаТюменьСургутРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Лично мне не понятен критерий "комфортный город", т.к. с универовских времён пользуюсь только измеримыми, а не абстрактными понятиями. Каждый вкладывает своё понятие в слово комфортный - у миллионеров и бомжей разные критерии комфорта.
11 декабря, 04:17
Данил Иванович
3520004
Краснодар активно развивается и стоимость жилья активно меняется. Дороги узкие, мостов недостаточно, город перенаселен, так что насчет кофортности большой вопрос.
11 декабря, 04:51
ДМДобрыхдел Мастер
2522002
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