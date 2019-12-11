Краснодар признали самым комфортным для жизни городом в России

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самым комфортным и доступным для жизни городом в Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар . Об этом говорится в исследовании института территориального развития "Урбаника", сообщает РБК

Столица Краснодарского края, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат.

В первой пятерке также фигурируют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте. Такое положение столицы определено высокой стоимостью жизни в сравнении со средней зарплатой, говорится в рейтинге.

Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп, в рамках которых оценивалось качество городской среды и учитывалась стоимость услуг.

Ранее стало известно, что Москва вошла в топ-10 лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy . Российская столица заняла шестое место в рейтинге, обогнав Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Москва также заняла 38-е место в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index и вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира по версии рейтинга QS Best Student Cities Ranking.