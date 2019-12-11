Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат

КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань считает, что возбуждение дела против экс-главы страны относительно возможной госизмены при подписании им минских соглашений по Донбассу угрожает нынешнему президенту Владимиру Зеленскому и всему "нормандскому" формату.
Ранее Госбюро расследований Украины (ГБР) завело уголовное дело относительно возможной государственной измены бывшего президента Петра Порошенко при подписании им минских соглашений. Таким образом, ГБР расследует 14 дел, в которых фигурирует экс-президент.
"И им безразлично, что обвиняют они не столько пятого президента Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы "нормандского" формата, государства-члены которого отданы их полной имплементации. Агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине", - заявил Головань в колонке для издания "Украинская правда".
Дело возбуждено по статье "госизмена", ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Расследование инициировано после обращения бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова.