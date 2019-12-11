Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат

"И им безразлично, что обвиняют они не столько пятого президента Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы "нормандского" формата, государства-члены которого отданы их полной имплементации. Агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине", - заявил Головань в колонке для издания "Украинская правда".