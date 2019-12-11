Соловьев ответил на упреки Зеленского

Телеведущий напомнил, что ему запрещен въезд на Украину , и предложил Зеленскому сделать с ним интервью. Он также пригласил президента Украины в Донецк и намекнул украинскому лидеру на неумелый уход от ответа, когда его спросили про отсутствие прямого диалога с представителями ЛНР и ДНР.

Соловьев обратил внимание, что на "нормандском" саммите, в отличие от Зеленского, президент России Владимир Путин говорил, прежде всего, о людях.

Накануне, во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже Зеленский заочно обвинил Соловьева в том, что тот рассказывает о ситуации на Украине, хотя лично там не бывал, так как боялся испортить дорогую обувь.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваш Соловьев. Я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли Brioni не испачкаете", – сказал Зеленский.