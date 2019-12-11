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Соловьев ответил на упреки Зеленского
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РИА Новости

Соловьев ответил на упреки Зеленского

03:08 11.12.2019
19502
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на упрек Владимира Зеленского по поводу того, что журналист не бывает на Украине, но говорит о ней в эфире. Комментарии прозвучали в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Телеведущий напомнил, что ему запрещен въезд на Украину, и предложил Зеленскому сделать с ним интервью. Он также пригласил президента Украины в Донецк и намекнул украинскому лидеру на неумелый уход от ответа, когда его спросили про отсутствие прямого диалога с представителями ЛНР и ДНР.
Соловьев обратил внимание, что на "нормандском" саммите, в отличие от Зеленского, президент России Владимир Путин говорил, прежде всего, о людях.
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Накануне, во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже Зеленский заочно обвинил Соловьева в том, что тот рассказывает о ситуации на Украине, хотя лично там не бывал, так как боялся испортить дорогую обувь.
"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваш Соловьев. Я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли Brioni не испачкаете", – сказал Зеленский.
В ответ Соловьев опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он в темной рубашке и кроссовках камуфляжной расцветки. "Никакого Бриони!" – написал телеведущий.
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Обсудить 43
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)ДонбассВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
у 99 % критикующих Соловьева нет даже 10% от его начитанности, красноречия и знаний ситуации.
11 декабря, 06:48
Даша Рудник
3721004
При всем желании почему-то трудно представить нынешнего президента Украины в роли миротворца ... Я имею в виду слово "миротворец" в истинном значении, а не то, что из него там сделали.
11 декабря, 03:39
salivina
3101001
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