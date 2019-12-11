Косачев сообщил, что пока не получил визу США на Генассамблею ООН

"Могу сказать, что на следующей неделе, очевидно, мы сможем констатировать, что мне во второй раз будет отказано в визе как члену официальной российской делегации на сессию ГА ООН. Первый раз это было сделано в сентябре. Статус члена официальной делегации – это достаточно эксклюзивная вещь, когда американцы по таким участникам Генассамблеи принимают отрицательные визовые решения - это мощный политический сигнал", - подчеркнул сенатор.