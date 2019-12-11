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Косачев сообщил, что пока не получил визу США на Генассамблею ООН
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РИА Новости

Косачев сообщил, что пока не получил визу США на Генассамблею ООН

02:38 11.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что пока не получил визу США для поездки на Генассамблею ООН, не исключает, что ему будет снова отказано.
"По состоянию на сегодня визы нет, мой паспорт уже более четырех месяцев находится в посольстве США, и чем эта история закончится, совершенно непонятно", - сказал он журналистам.
"Могу сказать, что на следующей неделе, очевидно, мы сможем констатировать, что мне во второй раз будет отказано в визе как члену официальной российской делегации на сессию ГА ООН. Первый раз это было сделано в сентябре. Статус члена официальной делегации – это достаточно эксклюзивная вещь, когда американцы по таким участникам Генассамблеи принимают отрицательные визовые решения - это мощный политический сигнал", - подчеркнул сенатор.
По его мнению, в принципе односторонние санкции незаконны, а ограничения в отношении парламентариев нелогичны. "Но когда это распространяется не на двустороннюю миссию, а на поездку на мероприятия по линии ООН, это абсолютно противоречит международным обязательствам США и уставу ООН", - сказал Косачев.
Сенатор находится с визитом в Буэнос-Айресе, где он представил Россию на инаугурации президента Аргентины Альберто Фернандеса. Он сообщил, что в рамках поездки не проводил встречи с делегацией из США.
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