Мотивы стрелков в Нью-Джерси пока не ясны

НЬЮ-ЙОРК, 10 дек – РИА Новости. Мотивы двух стрелков, убитых в ходе перестрелки с полицией в магазине в Джерси-Сити (штат Мотивы двух стрелков, убитых в ходе перестрелки с полицией в магазине в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси ), пока не ясны, ведется расследование, заявил журналистам глава полиции города Майк Келли.

Во вторник в Джерси-Сити полицейский, расследовавший убийство, приблизился к двум подозреваемым, после чего те открыли огонь. Затем они укрылись в магазине и вели огонь на протяжении нескольких часов. Район был оцеплен полицией и спецназом. По словам очевидцев, прозвучали сотни выстрелов.

"В магазине мы обнаружили пять погибших. Мы полагаем, что двое из них преступники, трое – нет", - сказал Келли.

Кроме того городские власти сообщали ранее о гибели одного полицейского.

"У нас пока нет догадок, какими были мотивы (преступников – ред.)", - добавил Келли.