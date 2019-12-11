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Мотивы стрелков в Нью-Джерси пока не ясны
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РИА Новости

Мотивы стрелков в Нью-Джерси пока не ясны

02:36 11.12.2019
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© AP Photo / David DermerПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / David Dermer
Полиция на месте преступления . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 дек – РИА Новости. Мотивы двух стрелков, убитых в ходе перестрелки с полицией в магазине в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), пока не ясны, ведется расследование, заявил журналистам глава полиции города Майк Келли.
Во вторник в Джерси-Сити полицейский, расследовавший убийство, приблизился к двум подозреваемым, после чего те открыли огонь. Затем они укрылись в магазине и вели огонь на протяжении нескольких часов. Район был оцеплен полицией и спецназом. По словам очевидцев, прозвучали сотни выстрелов.
"В магазине мы обнаружили пять погибших. Мы полагаем, что двое из них преступники, трое – нет", - сказал Келли.
Кроме того городские власти сообщали ранее о гибели одного полицейского.
"У нас пока нет догадок, какими были мотивы (преступников – ред.)", - добавил Келли.
По его словам, расследование займет недели, возможно, месяцы.
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