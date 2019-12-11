Лавров не слышал о "вмешательстве России" в переговоры США и Британии

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ничего не слышал о вмешательстве РФ в переговоры США и Британии.
На пресс-конференции в Вашингтоне Лаврова просили прокомментировать высказывания некоторых британских политиков о том, что "слив" в прессу переговоров Великобритании и США по здравоохранению может быть примером "российского вмешательства".
"Я ничего об этом не слышал - про этот конкретный здравоохранительный аспект нашего вмешательства в отношения между США и Великобританией", - сказал Лавров.
По его словам, он верит премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который говорил, что не до Brexit, ни после него Россия в британские дела не вмешивалась.