Эксперт рассказал, в каком случае Помпео может приехать в Россию

"Поскольку весь будущий год – это избирательная кампания, это значит, что Трампу нужна победа, а желательно несколько внешнеполитических побед. Поэтому я думаю, что Помпео приедет в Москву, если будут вырисовываться перспективы какой-то договоренности, которую Трамп мог бы представить в ходе кампании в качестве своего крупного достижения", - заявил он РИА Новости.