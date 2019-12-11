Эксперт рассказал, в каком случае Помпео может приехать в Россию

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео приедет в РФ, если между США и Россией появится договоренность, которую президент Дональд Трамп сможет использовать как козырь в своей избирательной кампании, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
"Поскольку весь будущий год – это избирательная кампания, это значит, что Трампу нужна победа, а желательно несколько внешнеполитических побед. Поэтому я думаю, что Помпео приедет в Москву, если будут вырисовываться перспективы какой-то договоренности, которую Трамп мог бы представить в ходе кампании в качестве своего крупного достижения", - заявил он РИА Новости.
Например, договоренности могу касаться сирийского урегулирования, корейской проблемы или борьбы с терроризмом. Еще одной потенциальной победой для Трампа может быть и продление договора СНВ-3, считает эксперт.