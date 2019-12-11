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Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до пяти человек
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до пяти человек

00:08 11.12.2019 (обновлено: 04:37 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 дек - РИА Новости. Количество пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса под Волгоградом увеличилось до пяти человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
Во вторник в 21.50 по местному времени (20.50 мск) на дороге регионального значения Михайловка-Елань перевернулся автобус, который следовал в Елань, в нем, по предварительным данным, находилось около десяти пассажиров, сначала сообщалось о четырех пострадавших.
"В автобусе находилось семь пассажиров, за медицинской помощью обратилось пять из них, у них ушибы и переломы", - сообщили РИА Новости в полиции.
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