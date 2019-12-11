Число пострадавших в ДТП под Волгоградом выросло до пяти человек

Во вторник в 21.50 по местному времени (20.50 мск) на дороге регионального значения Михайловка-Елань перевернулся автобус, который следовал в Елань, в нем, по предварительным данным, находилось около десяти пассажиров, сначала сообщалось о четырех пострадавших.