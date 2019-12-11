Подмосковные школьники смогут найти работу еще до выпускного

Платформа, получившая название "Карта талантов Подмосковья", позволит учащимся 7–11-х классов оценить собственные возможности трудоустройства по различным направлениям, а также привлечь внимание потенциальных работодателей к перспективным молодым специалистам.

Новая информационная система будет учитывать планы и интересы школьников, их уровень образования, кадровый потенциал региона и текущие экономические тренды. Все эти данные позволят учащимся заранее планировать профессиональную деятельность, компаниям – присматриваться к будущим сотрудникам, а муниципалитетам – эффективнее принимать решения в экономической и социальной сферах.