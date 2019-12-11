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2019-12-11T08:18+0300
https://ria.ru/20191211/1562228611.html
Подмосковные школьники смогут найти работу еще до выпускного
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РИА Новости

Подмосковные школьники смогут найти работу еще до выпускного

08:00 11.12.2019 (обновлено: 08:18 11.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Интерактивный проект, помогающий школьникам выбрать интересную и востребованную профессию, запустят в Московской области.
Платформа, получившая название "Карта талантов Подмосковья", позволит учащимся 7–11-х классов оценить собственные возможности трудоустройства по различным направлениям, а также привлечь внимание потенциальных работодателей к перспективным молодым специалистам.
Новая информационная система будет учитывать планы и интересы школьников, их уровень образования, кадровый потенциал региона и текущие экономические тренды. Все эти данные позволят учащимся заранее планировать профессиональную деятельность, компаниям – присматриваться к будущим сотрудникам, а муниципалитетам – эффективнее принимать решения в экономической и социальной сферах.
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Как сообщили в правительстве Московской области, при создании платформы будут проведены дополнительные исследования экономической ситуации, обучение специалистов на местах, создана система профессиональной навигации. Школьникам также предложат пройти тестирование на профориентацию.
Ожидается, что проект "Карта талантов Подмосковья" будет полезен всем участникам образовательного процесса – школьникам, родителям, педагогам, директорам школ и администрациям муниципалитетов.
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Хорошие новостиХорошие новостиМосковская область
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