РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T15:22+0300
https://ria.ru/20191211/1562222581.html
Заветное детское желание. Как бизнесмен Слободчук сел за руль автобуса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/21/1562222140_0:165:1152:813_1036x0_80_0_0_96ebcdc391e6626ff52263fee6a8cabd.jpg
РИА Новости

Заветное детское желание. Как бизнесмен Слободчук сел за руль автобуса

15:22 11.12.2019
195
© Фото : из личного архиваАвтобус из автопарка О.Слободчука
Автобус из автопарка О.Слободчука
© Фото : из личного архива
Житель Биробиджана Олег Слободчук рассказал РИА Новости, как он начал заниматься автобусными перевозками в родном городе, и почему в этом бизнесе ему помогает образование психолога.
Свое дело Олег Слободчук открыл в 2005 году. До этого учился на психолога, получил специальность преподавателя в дошкольном учреждении. Несколько месяцев работал в местном детском доме, но, получив первую зарплату, понял: в жизни нужно что-то менять. Смотрел, искал и раздумывал. Постепенно сложилось так, что начал заниматься автобусными перевозками.

"В детстве, которое пришлось на 1990-е, я иногда стоял на остановке и "колдовал", чтобы поскорее пришел автобус, загадывал такое желание, – вспоминает Олег. – Наконец, минут через 10-15 этот автобус приходил, но почти всегда переполненный. Приходилось туда буквально втискиваться… Вот мне и захотелось теперь улучшить положение".

В небольшом Биробиджане жителей – всего 70 тысяч. Автобусных маршрутов порядка 40, и, по словам Олега, все они, так или иначе, проходят через центральную улицу. Протяженность маршрутов небольшая, чаще всего по каждому курсирует одна машина, на более популярных маршрутах две или три.
© Фото : из личного архиваАвтомобиль из автопарка О.Слободчука
Автомобиль из автопарка О.Слободчука
© Фото : из личного архива
Автомобиль из автопарка О.Слободчука
Городской транспорт ходит здесь с 6 утра и до 11 вечера. По сей день в местных автобусах нужно покупать билеты у кондуктора – как и раньше, отрывают так называемый "рулонный билет". Электронные считыватели в транспорте установлены, но пока предназначены только для владельцев льготных социальных карт.
Как и многие бизнесмены, начинал Слободчук с малого. Купил у местного предпринимателя, который распродавал автопарк, один автобус. Потом постепенно начал расширяться. Вспоминает, что первое время использовал небольшие "ГАЗели" и корейские автобусы, позже стал покупать модели побольше – ПАЗ-3205.
Сейчас у Олега всего 12 машин, восемь из которых работают в городе, остальные – в резерве. В штате компании есть контролеры по выпуску автобусов на маршрут, водители, кондукторы, автослесари и диспетчеры. Но, главное, уверен предприниматель, не раздувать штат, ведь свой бизнес нужно вести рационально. В случае необходимости он готов и сам сесть за руль автобуса. Кстати, помимо обеспечения городских рейсов, компания занимается перевозками детей, трансферами, поездками по маршрутам экотуризма.
Знания, полученные в годы учебы на психолога, Олег активно использует в сегодняшней, казалось бы, далекой от этой сферы работе.

"Профессия моя все равно жизненная, и эти навыки нужны мне ежедневно, и с моими детьми, и на работе: каждый день общаешься с людьми", – делится предприниматель.

Не так давно Олег увидел, что в утренние часы на остановках около небольших автобусов стала образовываться давка. "Я обслуживаю пять маршрутов. Понял, что нужно бы пустить машины побольше: в утренние часы люди не могли нормально сесть в автобус. Вот решил расширяться, закупать новый транспорт более высокого класса", – говорит он.
© Фото : из личного архиваАвтобусы из автопарка О.Слободчука
Автобусы из автопарка О.Слободчука
© Фото : из личного архива
Автобусы из автопарка О.Слободчука
С этой проблемой предприниматель он пришел в МСП Банк, где смог воспользоваться специальными условиями по программе 8,5 Минэкономразвития и Корпорации МСП, которая предлагает льготные условия кредитования для малого и среднего бизнеса. Под 7,75% годовых Слободчук взял микрокредит, благодаря которому теперь собирается купить два больших автобуса.
Новые машины более просторные: 12 метров в длину, они имеют низкие площадки, что необходимо для пассажиров с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями. Помимо кредита, предприниматель самостоятельно нашел деньги еще на два автобуса – так что в ближайшее время его автопарк пополнится четырьмя современными машинами.
000000
Обсудить 0
МСП БанкБиробиджанЭкономика
Рекомендуем
Мебель компании Olissys
Оптимальный размер. Мебель для жизни в мегаполисе
Копченая рыба
Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск
Кинорежиссер Андрей Тарковский
Сценарий "Зеркала" с автографом Тарковского продали на аукционе
Заброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Израильские саперы разминировали место крещения Христа
Прохожие у офиса банка Barclays в Лондоне
Дональд, у вас проблемы: европейские деньги бегут из США
Город Пекин
В Китае стартовал масштабный фестиваль российской культуры
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Дом Дмитрия изнутри
Русская печка как повод забрать ребенка из семьи
Каско: коротко о главном
Каско: коротко о главном
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
ДНР обвинила Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Руди Джулиани и Дональд Трамп в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси
Трамп нашел способ победить своих врагов с помощью Украины
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Кризис ВТО и ошибка российских караул-патриотов
Атомный ледокол 50 лет Победы на географическом Северном полюсе
Ученые подтвердили право России на расширение шельфа в Арктике
Все было вопреки. Анна Ревякина о том, почему люди остаются в Донбассе
"Люди Донбасса". Анна Ревякина о том, почему люди остаются в Донбассе
Вячеслав Володин
Володин: парламентарии могли бы повлиять на товарооборот с Вьетнамом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Лента новостейМолния