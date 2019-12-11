Заветное детское желание. Как бизнесмен Слободчук сел за руль автобуса

Житель Биробиджана Олег Слободчук рассказал РИА Новости, как он начал заниматься автобусными перевозками в родном городе, и почему в этом бизнесе ему помогает образование психолога.

Свое дело Олег Слободчук открыл в 2005 году. До этого учился на психолога, получил специальность преподавателя в дошкольном учреждении. Несколько месяцев работал в местном детском доме, но, получив первую зарплату, понял: в жизни нужно что-то менять. Смотрел, искал и раздумывал. Постепенно сложилось так, что начал заниматься автобусными перевозками.

"В детстве, которое пришлось на 1990-е, я иногда стоял на остановке и "колдовал", чтобы поскорее пришел автобус, загадывал такое желание, – вспоминает Олег. – Наконец, минут через 10-15 этот автобус приходил, но почти всегда переполненный. Приходилось туда буквально втискиваться… Вот мне и захотелось теперь улучшить положение".

В небольшом Биробиджане жителей – всего 70 тысяч. Автобусных маршрутов порядка 40, и, по словам Олега, все они, так или иначе, проходят через центральную улицу. Протяженность маршрутов небольшая, чаще всего по каждому курсирует одна машина, на более популярных маршрутах две или три.

© Фото : из личного архива Автомобиль из автопарка О.Слободчука © Фото : из личного архива Автомобиль из автопарка О.Слободчука

Городской транспорт ходит здесь с 6 утра и до 11 вечера. По сей день в местных автобусах нужно покупать билеты у кондуктора – как и раньше, отрывают так называемый "рулонный билет". Электронные считыватели в транспорте установлены, но пока предназначены только для владельцев льготных социальных карт.

Как и многие бизнесмены, начинал Слободчук с малого. Купил у местного предпринимателя, который распродавал автопарк, один автобус. Потом постепенно начал расширяться. Вспоминает, что первое время использовал небольшие "ГАЗели" и корейские автобусы, позже стал покупать модели побольше – ПАЗ-3205.

Сейчас у Олега всего 12 машин, восемь из которых работают в городе, остальные – в резерве. В штате компании есть контролеры по выпуску автобусов на маршрут, водители, кондукторы, автослесари и диспетчеры. Но, главное, уверен предприниматель, не раздувать штат, ведь свой бизнес нужно вести рационально. В случае необходимости он готов и сам сесть за руль автобуса. Кстати, помимо обеспечения городских рейсов, компания занимается перевозками детей, трансферами, поездками по маршрутам экотуризма.

Знания, полученные в годы учебы на психолога, Олег активно использует в сегодняшней, казалось бы, далекой от этой сферы работе.

"Профессия моя все равно жизненная, и эти навыки нужны мне ежедневно, и с моими детьми, и на работе: каждый день общаешься с людьми", – делится предприниматель.

Не так давно Олег увидел, что в утренние часы на остановках около небольших автобусов стала образовываться давка. "Я обслуживаю пять маршрутов. Понял, что нужно бы пустить машины побольше: в утренние часы люди не могли нормально сесть в автобус. Вот решил расширяться, закупать новый транспорт более высокого класса", – говорит он.

© Фото : из личного архива Автобусы из автопарка О.Слободчука © Фото : из личного архива Автобусы из автопарка О.Слободчука

С этой проблемой предприниматель он пришел в МСП Банк , где смог воспользоваться специальными условиями по программе 8,5 Минэкономразвития и Корпорации МСП, которая предлагает льготные условия кредитования для малого и среднего бизнеса. Под 7,75% годовых Слободчук взял микрокредит, благодаря которому теперь собирается купить два больших автобуса.