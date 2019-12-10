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Ивановская область
Ивановская область
2019-12-16T15:07+0300
https://ria.ru/20191210/1562446193.html
В Ивановской области фермерское производство выросло на 10%
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РИА Новости

В Ивановской области фермерское производство выросло на 10%

15:06 10.12.2019 (обновлено: 15:07 16.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурицы на ферме
Курицы на ферме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 10 дек – РИА Новости. В Ивановской области по итогам 2019 года ожидается рост производства в фермерских хозяйствах на 10% по сравнению с 2018 годом, такой же рост ожидается в птицеводстве. В планах на ближайшие пять лет - освоить 150 тысяч гектаров заброшенных земель.
Такие цифры на встрече с жителями Ивановской области во вторник озвучил глава региона Станислав Воскресенский, говорится в сообщении облправительства.
В ходе встречи губернатор поинтересовался, как идет реализация проекта на предприятии "Тарбаево". По словам руководителя проекта Алексея Абакумцева, первый крупный животноводческий комплекс в Петровском будет открыт уже в конце декабря. Создано сто рабочих мест.
Один из представителей крестьянско-фермерского хозяйства на встрече обозначил вопросы, которые волнуют жителей небольших населенных пунктов, в частности, вопрос газификации. Воскресенский отметил, что уровень газификации на селе в Ивановской области невысокий – всего 35%. Однако,он подчеркнул, что в 2019 году "радикально поменялись отношения с Газпромом, и это хорошие предпосылки для тех районов, которые уже десятилетиями ждут "голубое топливо".
По его словам, в 2019 году удалось также решить две застарелые проблемы с увеличением лимитов по газу в Родниках и Лежневе. "Теперь газа там столько, сколько надо. Предприятия могут работать, развиваться. Точно также с Гавриловым Посадом, куда сейчас пришли крупные инвестиции в сельское хозяйство. Газ - это быт, но газ – это еще и работа, вот что очень важно. Ключ ко всему – рабочие места. Есть работа – на селе есть жизнь", - подчеркнул Воскресенский.
Тему создания новых рабочих мест продолжили представители предприятий и организаций, которые в этом году добились значительных успехов – заводов "Автокран" и "Ивановоискож", компаний СОГАЗ и ИнтерРАО. Например, "Автокран" за 11 месяцев выпустил более 650 кранов, в два раза больше, чем за весь прошлый год, в полтора раза – до 1200 человек – возросло количество сотрудников предприятия.
Сотрудник СОГАЗа Александр Скворцов рассказал, что сейчас в подразделении компании в городе Иваново работают около 700 человек, зарплата – выше чем средняя по области, набор сотрудников продолжается. "Мне 23 года, у меня хорошая работа, и я не намерен никуда уезжать", - отметил молодой человек. Добавим, за два года в регионе создано порядка 3,3 тысячи рабочих мест в разных сферах.
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Водитель междугороднего автобуса из Кинешмы рассказал на встрече, что качество дорог стало намного лучше. "В этом году сделали 378 километров дорог, вдвое больше, чем в прошлом году. Но чем больше дорог строим, тем больше поступает жалоб: а когда дойдут до нас? Обязательно дойдем до каждого", - ответил Воскресенский. Губернатор рассказал об основных планах ремонта дорог следующего года – это направление на Ярославль, трассы Тейково – Ростов Великий, Мыт – Пучеж, Шуя – Ковров.
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Ивановская областьИвановская областьОбщество
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