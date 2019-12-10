Генсек ООН оценил итоги парижской встречи в "нормандском" формате

ООН, 10 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал итоги встречи в "нормандском" формате, призвал стороны удвоить усилия на пути к урегулированию конфликта на Украине, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Также прошли двусторонние встречи лидеров.
"Генеральный секретарь приветствует итоги встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины ("нормандской четверки"), состоявшейся вчера в Париже", - сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, Гутерреш подтверждает решительную поддержку со стороны ООН в адрес ведущей роли стран-членов "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы ОБСЕ и СММ ОБСЕ на Украине.
"Генеральный секретарь призывает все стороны удвоить усилия, чтобы закрепить прогресс в направлении разрешения конфликта. Он вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", - отмечает Дюжаррик.