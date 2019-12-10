РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T23:48+0300
https://ria.ru/20191210/1562235468.html
Генсек ООН оценил итоги парижской встречи в "нормандском" формате
https://cdn25.img.ria.ru/images/155163/22/1551632252_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_5ebba053f82732c4f90e0fe955254eeb.jpg
РИА Новости

Генсек ООН оценил итоги парижской встречи в "нормандском" формате

23:48 10.12.2019
397
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ООН, 10 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал итоги встречи в "нормандском" формате, призвал стороны удвоить усилия на пути к урегулированию конфликта на Украине, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Также прошли двусторонние встречи лидеров.
Встреча лидеров нормандской четверки
Вчера, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
"Генеральный секретарь приветствует итоги встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины ("нормандской четверки"), состоявшейся вчера в Париже", - сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, Гутерреш подтверждает решительную поддержку со стороны ООН в адрес ведущей роли стран-членов "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы ОБСЕ и СММ ОБСЕ на Украине.
"Генеральный секретарь призывает все стороны удвоить усилия, чтобы закрепить прогресс в направлении разрешения конфликта. Он вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", - отмечает Дюжаррик.
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Вчера, 02:00
Политолог: прорыва на встрече "Нормандской четверки" быть не могло
341101
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеАнтониу ГутеррешСММ ОБСЕСтефан ДюжаррикФранцияООНПарижУкраинаВ мире
Рекомендуем
Юрий Луценко
Луценко считает, что Украина не может завести дело против Байдена
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Раде назвали результат "нормандского саммита" ничьей в пользу Путина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Военный эксперт назвал безрезультатными переговоры Лаврова и Помпео
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов
Флаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
Лидеры ЕС рассмотрят в четверг ситуацию с минскими соглашениями
Государственный секретарь США Майк Помпео
Эксперт рассказал, в каком случае Помпео может приехать в Россию
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Венгерский чиновник спровоцировал скандал в Совете ЕС
Экоактивистка Грета Тунберг
Болсонару назвал Грету Тунберг "соплячкой"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Эксперты объяснили cлова Авакова про "сдавшие нервы" у Суркова
Корабли ВМФ РФ на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте
Корабли Балтфлота прибыли в Индию для участия в военных учениях
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Помпео
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В ОБСЕ оценили результаты саммита "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Президент США Дональд Трамп
Трамп: улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния