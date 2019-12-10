Луценко считает, что Украина не может завести дело против Байдена

КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что Украина не может завести дело против политического оппонента Дональда Трампа Джо Байдена

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

"Хотите расследовать действия семьи Байденов - открывайте дело в США, начинайте следствие, отправляйте сюда запрос, создавайте общую группу, и тогда Украина будет с вами согласно международным обязательствам сотрудничать… Но открывать здесь дело против Байденов будет незаконным", - заявил Луценко в эфире радио "Новое время".

По его словам, это не юрисдикция Украины, а юрисдикция США. Однако, по его словам, в действиях Джо Байдена есть конфликт интересов, когда он требовал "голову генпрокурора в обмен на 1 миллиард долларов помощи". "И сколько бы на меня не давили, чтобы мы открыли тут дело, для меня это была моя "красная линия", - заявил Луценко.