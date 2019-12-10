В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

ВОЛГОГРАД, 10 дек - РИА Новости. Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, во вторник в 21:50 по местному времени (20:50 мск) на дороге регионального значения Михайловка-Елань перевернулся автобус, который следовал в Елань, в нем, по предварительным данным, находилось около 10 пассажиров.
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"ДТП произошло в районе поселка Секачи, опрокинулся в кювет автобус Neoplan... Один пассажир зажат, по предварительной информации, еще троим требуется помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, возможные причины ДТП - туман и гололед, на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и местной полиции.
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