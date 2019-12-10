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Эксперты объяснили cлова Авакова про "сдавшие нервы" у Суркова
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РИА Новости

Эксперты объяснили cлова Авакова про "сдавшие нервы" у Суркова

23:16 10.12.2019
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© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эксперты объяснили, зачем глава МВД Украины Арсен Аваков распространяет слухи о поведении участников делегаций на "нормандском" саммите в Париже. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".
Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что во время обсуждения разведения войск в Донбассе у помощника президента России Владислава Суркова якобы "сдали нервы", и он бросил бумаги на стол. Однако в Кремле позднее опровергли слова Авакова. Кроме того, министр утверждал, что украинский лидер Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
По словам главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, причина подобного поведения Авакова кроется в паническом страхе киевских властей перед Сурковым из-за его жесткой позиции на переговорах.
"Поэтому они стараются всячески юлить, избегать с ним встреч, просят его заменить и так далее", — пояснил эксперт.
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Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин согласился с тем, что в Киеве боятся Суркова. Он добавил, что помощник президента является загадкой для украинских переговорщиков из-за его непубличности.
А история с Лавровым — и вовсе выдумка, необходимая для того, чтобы подчеркнуть "силу личности" Зеленского, уверен эксперт.
"По сравнению с Петром Порошенко он (Зеленский. — Прим. ред.) выглядит намного более слабым государственным деятелем", — добавил эксперт.
Саммит лидеров России, Германии, Франции и Украины прошел в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам встречи "нормандская четверка" приняла коммюнике, в котором подтвердили, что Минские соглашения остаются базисом для урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, главы государств согласовали разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также лидеры "четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеВладимир Жарихин"Нормандская четверка"Арсен АваковПетр ПорошенкоВладислав СурковСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
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