Эксперты объяснили cлова Авакова про "сдавшие нервы" у Суркова

Саммит лидеров России, Германии, Франции и Украины прошел в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам встречи "нормандская четверка" приняла коммюнике, в котором подтвердили, что Минские соглашения остаются базисом для урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, главы государств согласовали разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также лидеры "четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".