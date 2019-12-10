Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.

"Суд постановил заключить под стражу Николая Александрова сроком до 8.02.2020", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

По информации объединенной пресс-службы, Александров вину не признает и просил суд избрать домашний арест или залог в виде нежилого помещения стоимостью 25 миллионов рублей.

"Адвокат утверждал, что нахождение Александрова под стражей непременно приведет к банкротству предприятия и к 4 тысячам безработных. Но доказать суду, что коллапс точно случится, адвокаты не смогли", - рассказали в пресс-службе судов города.

Также на суде Александров, высказываясь по поводу ходатайства следствия об аресте, пояснил суду, что он ничего не прячет (про имущество в собственности), ни на кого "не наезжает" (про знакомство с сотрудниками правоохранительных органов), человек открытый, никуда бежать не собирается, следствию противодействовать не будет. Назвать свои средние доходы и расходы в месяц обвиняемый не смог, добавили в объединенной пресс-службе.

Как полагает следствие, в ноябре 2017 года Николай Александров объединился с директором управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олегом Кузьменко и директором ООО "Безопасные технологии и развитие" Анатолием Болотовым для совершения хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Предварительно ущерб от их действий составил не менее 178 миллионов рублей.

Также суд заключил под стражу на два месяца Анатолия Болотова, который 9 декабря пытался вылететь в Израиль и был задержан в аэропорту Пулково.

Материалы на Кузьменко в суд не поступали.

Ранее пресс-служба компании Метрострой заявила, что Александров на работе не появился 9 и 10 декабря, но работа всех сотрудников и подразделений, а также реализация государственных контрактов проходит в рабочем порядке.