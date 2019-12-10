"Росатом" увеличит переработку обедненного гексафторида урана

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край, предприятие топливной компании госкорпорации АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край, предприятие топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ) и французская Orano Projets заключили контракт на поставку оборудования для строительства на зеленогорском предприятии второй установки по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ), сообщила пресс-служба ТВЭЛ

"По аналогии с первой подобной установкой W-ЭХЗ (в настоящее время – единственная в России) новый объект будет называться W2-ЭХЗ", - говорится в сообщении.

В результате реализации инвестпроекта по вводу новой установки мощность ЭХЗ по переработке ОГФУ вырастет вдвое – с 10 тысяч тонн до 20 тысяч тонн в год, отмечается в сообщении.

По данным на сайте Orano , сумма контракта составляет 40 миллионов евро.

Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана.

Благодаря обесфториванию гексафторид урана переводится в химически безопасное состояние – закись-окись (оксид) обедненного урана в виде порошка, который может долговременно храниться на открытых площадках без рисков для окружающей среды, безопасен для перевозки и имеет уровень радиоактивности намного ниже, чем у природной урановой руды. Именно оксиды обедненного урана используются для производства смешанного уран-плутониевого МОКС-топлива для уникального российского реактора на быстрых нейтронах БН-800, действующего на Белоярской АЭС.

Помимо ядерного топлива, обедненный уран, обладающий высокой плотностью и тугоплавкостью, может применяться в других отраслях промышленности. В частности, для производства экранов медицинской аппаратуры для защиты от рентгеновского и гамма-излучения, контейнеров для транспортировки радиоизотопов, противовесов и гироскопов в авиа- и судостроении, катализаторов для некоторых химических реакций и др.

Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания ОГФУ, – плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород – реализуются на рынке как отдельная сертифицированная продукция химического производства. Безводный фтористый водород также повторно вовлекается в ядерный топливный цикл на стадию конверсии урана.

Установка W-ЭХЗ была построена на ЭХЗ с помощью французских компаний и введена в эксплуатацию в декабре 2009 года. Вторая очередь установки, пущенная год спустя, основана на российских разработках — технологии восстановления ОГФУ в низкотемпературной плазме. В итоге химической переработки обедненного гексафторида получаются закись-окись урана, отправляемая на хранение, а также два основных вида товарной продукции: фтористоводородная кислота с концентрацией 40% и безводный фтористый водород (получаемый на узле ректификации по российской технологии).