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Ядерные технологии
2019-12-10T21:30+0300
https://ria.ru/20191210/1562232373.html
"Росатом" увеличит переработку обедненного гексафторида урана
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РИА Новости

"Росатом" увеличит переработку обедненного гексафторида урана

21:30 10.12.2019
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© AP Photo / Dmitry LovetskyКонтейнеры с ураном
Контейнеры с ураном
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край, предприятие топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ) и французская Orano Projets заключили контракт на поставку оборудования для строительства на зеленогорском предприятии второй установки по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ), сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
"По аналогии с первой подобной установкой W-ЭХЗ (в настоящее время – единственная в России) новый объект будет называться W2-ЭХЗ", - говорится в сообщении.
В результате реализации инвестпроекта по вводу новой установки мощность ЭХЗ по переработке ОГФУ вырастет вдвое – с 10 тысяч тонн до 20 тысяч тонн в год, отмечается в сообщении.
По данным на сайте Orano, сумма контракта составляет 40 миллионов евро.
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Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана.
Благодаря обесфториванию гексафторид урана переводится в химически безопасное состояние – закись-окись (оксид) обедненного урана в виде порошка, который может долговременно храниться на открытых площадках без рисков для окружающей среды, безопасен для перевозки и имеет уровень радиоактивности намного ниже, чем у природной урановой руды. Именно оксиды обедненного урана используются для производства смешанного уран-плутониевого МОКС-топлива для уникального российского реактора на быстрых нейтронах БН-800, действующего на Белоярской АЭС.
Помимо ядерного топлива, обедненный уран, обладающий высокой плотностью и тугоплавкостью, может применяться в других отраслях промышленности. В частности, для производства экранов медицинской аппаратуры для защиты от рентгеновского и гамма-излучения, контейнеров для транспортировки радиоизотопов, противовесов и гироскопов в авиа- и судостроении, катализаторов для некоторых химических реакций и др.
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Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания ОГФУ, – плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород – реализуются на рынке как отдельная сертифицированная продукция химического производства. Безводный фтористый водород также повторно вовлекается в ядерный топливный цикл на стадию конверсии урана.
Установка W-ЭХЗ была построена на ЭХЗ с помощью французских компаний и введена в эксплуатацию в декабре 2009 года. Вторая очередь установки, пущенная год спустя, основана на российских разработках — технологии восстановления ОГФУ в низкотемпературной плазме. В итоге химической переработки обедненного гексафторида получаются закись-окись урана, отправляемая на хранение, а также два основных вида товарной продукции: фтористоводородная кислота с концентрацией 40% и безводный фтористый водород (получаемый на узле ректификации по российской технологии).
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